لو عندك مشكلة في النت.. إزاي تحول من شركة لأخرى في خطوات بسيطة؟

خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الإنترنت المنزلي من أساسيات المنزل، ويحرص الكثيرون على توفيره في بيوتهم، ولكن كثيرا يتعرض المستخدمون إلى مواقف تجعلهم يرغبون في فصل خدمة الإنترنت من إحدى شبكات الاتصالات، للاشتراك في خدمة إنترنت شبكة أخرى، وذلك لأسباب كثيرة مثل سوء خدمة الإنترنت أو غيرها من الأسباب الأخرى.

ويبحث العديد من مستخدمي الإنترنت المنزلي عن طرق التحويل من شبكة إنترنت لأخرى، لذلك نوضح لهم من خلال هذا التقرير خطوات إلغاء اشتراك الإنترنت من شركة، والتقديم في إحدى الشركات الأخرى، والتي جاءت كالتالي:

خطوات فصل خدمة الإنترنت المنزلي من شركة الاتصالات

- يتوجه العميل الراغب في إلغاء اشتراك الإنترنت المنزلي من الشركة إلى أقرب فرع للشركة المشترك في الإنترنت بها.

- يقدم طلب إلغاء اشتراك الإنترنت المنزلي، مع تقديم كل الأسباب التي تجعله يرغب في ذلك، حتى يتم الأخذ في الاعتبار بتحسين الخدمة الخاصة به.

- ينفذ الموظف الخاص بخدمة العملاء طلب العميل، مع إعطائه رقماً يجب الاحتفاظ به، حتى يستطيع استخدامه عند التقديم على الاشتراك في الإنترنت المنزلي للشبكات الأخرى.

- تنفيذ رغبة العميل في إلغاء اشتراك الإنترنت المنزلي الخاص به خلال مدة تتراوح بين يوم و30 يوم عمل.

خطوات الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي في شركة أخرى

- بعد الانتهاء من فصل الخدمة في إحدى شركات الإنترنت، بغرض الاشتراك في شبكة شركة أخرى، يتوجه العميل إلى أقرب فرع للشركة التي يريد الاشتراك بها في الإنترنت المنزلي.

- يقدم طلب الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي الخاص به.

- يقدم العميل المستندات الخاصة به للتقديم على الإنترنت المنزلي، والتي تتمثل في صورة البطاقة الشخصية.

- بعد ذلك يسدد رسوم الاشتراك في الإنترنت المنزلي، وسداد رسوم فاتورة أول شهر.

- بعدها يتم التواصل مع العميل خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام، حتى يتم الاتفاق مع العميل على موعد توصيل خدمة الإنترنت للمنزل.