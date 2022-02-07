«بتروجاس وبتروتريد».. 13 طريقة لدفع فاتورة الغاز الطبيعي من المنزل

نجحت شركة تاون جاس برئاسة المهندس محمد فتحي، في تنفيذ خطة الشمول المالي والتحول الرقمي بالتعاون مع شركة «بتروتريد»، معلنة عن 13 طريقة لدفع الفاتورة إلكترونيا خاصة بعد تركيب عدادات الغاز مسبوقة الدفع.

دفع فواتير الغاز الطبيعي

ويتم إيداع مبلغ من 10 إلى 20 جنيهًا عقب الانتهاء من توصيل الغاز حتى يتم شحن كارت عداد الغاز الطبيعي للمنازل من فروع الشركة بعد تفعيله، وقالت شركة تاون جاس بالتنسيق مع شركة بتروتريد إنّ دفع فواتير عدادات الغاز إلكترونيا يتم من خلال 13 طريقة كالآتي:

الموقع الإلكتروني لــ«بتروتريد»

وقع بنك مصر وفوري تعاقدا مع شركة «بتروتريد»، لإتاحة دفع فواتير الغاز الطبيعي عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة https://www.petrotrade.com.eg، كما عقدت الشركة اتفاقا مع عدة محافظ إلكترونية للتسهيل على العملاء بشأن دفع فواتير الغاز الطبيعي وهي «محفظة الفون كاش من البنك الأهلي المصري - محفظة BM من بنك مصر».

مواقع الإلكترونية

موقع ماي فوري

موقع جوميا

ماكينات الدفع الإلكتروني

خدمة فوري

خدمة تحصيل ضامن

خدمة تحصيل مصاري

خدمة تحصيل أمان

خدمة تحصيل خدماتي

مكاتب البريد المصري

وأعلنت الشركة عن كيفية الاتصال بخدمة العملاء حال حدوث أي خطأ على رقم 1122، فضلا عن الاتصال بخدمة الرد الصوتي التفاعلي على 5727 من أي محمول، أو 09000727 من أي خط أرضى.

يُذكر أن الدولة أعلنت عن خطة الشمول المالي والتحول الرقمي في جميع مؤسسات الدولة وتم إعداد وتنفيذ خطة تركيب عدادات الغاز الطبيعي مسبوق الدفع في جميع المنازل .