وظائف شاغرة في بنك مصر بمرتبات مجزية.. «اعرف الشروط»

يبحث الكثير من الخريجين عن وظائف شاغرة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يتم البحث عن وظائف بها، وخصوصا الحكومية، لذلك أعلن بنك مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات في فروعه المختلفة، وذلك بمرتبات مجزية.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك مصر:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير البرمجيات.

- يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو درجة متقدمة مماثلة مع سجل متميز من التحصيل الأكاديمي.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في العمل مع HTML / CSS.

- أن يكون لديه تجربة وإطار عمل JavaScript للواجهة الأمامية الحديثة، مثل Angular 5 + معرفة ممتازة بجافا سكريبت الخام.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه معرفة جيدة بأطر الواجهة الأمامية «التمهيد، الأساس».

- أن يكون لديه معرفة ممتازة بـ CSS (3) معرفة ممتازة بـ HTML (5)، ومعرفة جيدة بـ SVG.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه معرفة جيدة بـ Node JS.

- أن يكون لديه معرفة نسخة ECMAScript الجديدة 2015، ومعرفة UML الجيدة هي ميزة إضافية.

- أن يكون لديه خبرة في الممارسات الهندسية مثل إعادة بناء الكود، وأنماط التصميم، والتطوير القائم على الاختبار، والتكامل المستمر، وبناء تطبيقات قابلة للتطوير بدرجة عالية، وأمن التطبيقات.

- يساهم مطور الواجهة الأمامية في مجموعة تقنيات الويب Angular، ويعمل Frontend Dev مع فرق المنتج والتصميم لفهم متطلبات المستخدم النهائي وحالات الاستخدام وترجمتها حلول تقنية عملية وفعالة، بالإضافة إلى تحسينات على أدوات DevOps.

مسئوليات الموظف

- تشكيل الحلول التقنية أو التجارية وتنفيذها للمساهمة في التمايز التنافسي لمؤسسة العميل.

- استخدام تقنيات تطوير البرامج المختلفة للتطوير السريع للحلول الإبداعية والفعالة التي تعزز المكدس التكنولوجي لمؤسسة العميل.

- التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين لتنفيذ قصص المستخدمين، وكتابة الاختبارات، وتقديم وظائف منتج جديدة أو محسّنة باستمرار.

- التواصل مع فرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية لحل التبعيات الفنية أثناء التنفيذ.

- تقديم التقارير إلى Frontend TL.