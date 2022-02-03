«تاون جاس» تحذر من «أخطاء قاتلة».. تُرتكب كثيرا في المنازل

شهدت الأيام الماضية مصرع عدد من الأشخاص في محافظات الجمهورية بسبب الاختناق بالبخار أو تسرب الغاز ومن المحافظات التي شهدت حالات الاختناق الإسماعيلية والجيزة والقاهرة، وكشفت التحريات أن السبب هو الإهمال من قبل المواطنين، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء الاستحمام أو أثناء النوم، وبسبب ذلك أعلنت شركة تاون جاس إحدى شركات قطاع وزارة البترول إرشادات هامة يجب اتباعها من قبل المواطنين.

الحماية من اختناق الغاز

- يجب على المواطنين عدم العبث نهائيا بمهمات الغاز الطبيعي، بعد تركيبها ولا يجوز اللجوء إلى «السباك» أو أي شخص غير مؤهل لإصلاح مواسير الغاز الطبيعي في المنزل.

- لا يجوز استخدام خامات غير معتمدة في تركيب أو تغيير مواسير الغاز داخل الشقق السكنية أو المحلات التجارية أو الفنادق «خامات مواسير السباكة» يجب أن تكون معتمدة من قبل شركة الغاز في المنطقة.

- عدم غلق فتحات التهوية الخاصة بالسخانات نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء إلى إلغائها بمعرفتهم أو معرفة «سباك».

- لا يجوز إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان لأي سبب من الأسباب.

- في حالة استبدال أجهزة السخان والبوتجاز يجب الاتصال على الطوارئ الخاصة بالشركة وإخطارهم لاستبدالها.

- يجب على المواطنين غلق المياه الموصلة إلى السخانات في حالة انقطاع المياه؛ الأمر الذي قد يؤدي في حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف مما يؤدي إلى تسرب الغاز.

وصرح مصدر بشركة تاون جاس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن شركة تاون جاس تتابع جميع الشكاوى التي تصل إليها عن طريق قسم الطوارئ وتفحصها، موضحه أن حالات الاختناق التي وقعت خلال الفترة الماضية، والتي تم رصدها كانت بسبب تصرفات فردية للعملاء مما أدى لحدوث احتراق غير كامل، ومن ثم خروج غاز أول أكسيد الكربون، لافتة إلى أنه غاز سام وعديم اللون والرائحة ويؤدي إلى الاختناق.

شركة تاون جاس

وأضاف المصدر بشركة تاون جاس أن الغاز الطبيعي غير سام، حيث يضاف إليه رائحة يستطيع العميل تمييزها عند حدوث التسريب فورا.

وطالب المصدر في تصريحاته لـ«الوطن» أنه يجب على العملاء الالتزام بإرشادات الشركة، وعدم التعامل نهائيا مع مهمات الغاز حفاظًا على سلامتهم، وأن قسم الطوارئ يعمل لمدة 24 ساعة.