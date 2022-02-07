تعزيزات أمنية كبيرة قبل تشييع جثمان الطفل «ريان» لمثواه الأخير «فيديو»

يشهد إقليم شفشاون، شمال المغرب، حيث البئر الذى سقط فيه الطفل ريان، تعزيزات مهمة قبل تشييع جنازته، ومن المقرر تشييع الجثمان بعد قليل بمسقط رأسه بـ«دوار إغران»، وسط تواجد من القوات العمومية قبل وصول جثمان الطفل بحسب تقارير نشرتها قناة «شوف»، المغربية.

تشييع جناز الطفل ريان بعد قليل

وأعلنت السلطات المغربية وفاة الطفل ريان، مساء أول أمس السبت، بعد نحو 5 أيام من سقوطه فى البئر بجوار منزله

وبعد سقوط الطفل ريان فى البئر، بدأت قوات الإنقاذ المغربية جهودها لاستخراج الطفل من البئر، واستمرت فى محاولاتها، حتى نجحت فى انتشال الطفل قبل يومين، ولكن فور خروجه أعلنت السلطات المغربية وفاته، ونعى العاهل المغربي الملك محمد السادس الطفل وقدم العزاء لأسرته.

وتسببت وفاة الطفل ريان فى صدمة وحزن عالمي، وسط انطلاق دعوات لإغلاق الآبار المفتوحة تجنبا لتكرر مآساة الطفل ريان.

قصة الطفل ريان

وتعود قصة الطفل ريان، إلى سقوطه فى البئر بجوار منزله الثلاثاء الماضي، وبدأت أسرته في البحث عنه، قبل أن تدرك سقوطه في البئر بجوار المنزل وأبلغت السلطات التي بدأت جهودها لاستخراجه.