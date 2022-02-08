مواعيد وإجراءات استلام وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة «صور»

يستعد جهاز مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، لتسليم وحدات مشروع «سكن مصر» بالمدينة، والمخصصة بالقرعة العلنية والحجز الإلكتروني «on line»، وذلك بداية من الثلاثاء أول مارس المقبل، ويستمر التسليم للعملاء الفائزين بالوحدات السكنية، حتى الخميس 10 مارس المقبل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد وإجراءات تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة، فى بيان لها.

مواعيد تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة

- سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارتين 3 و 4، يوم الخميس 3/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارتين 5 و 6، يوم الأحد 6/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 )، يوم الإثنين 7/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 14 – 15 – 16 – 17 – 18 )، يوم الثلاثاء 8/3/2022.

- تخصيص يومي الأربعاء 9/3/2022، والخميس 10/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

الأوراق المطلوبة لإستلام وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة

- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- إيصال سداد دفعة الاستلام.

- إيصال سداد بقيمة 5% وديعة الصيانة.

- خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة.

- في حالة عدم تمكن مالك الوحدة من الحضور، يتاح له إيفاد من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.

وجدير بالذكر أن مدينة «ناصر الجديدة» تقع بمنطقة هضبة أسيوط الغربية، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، والأولى في صعيد مصر، والتي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا، لسرعة الانتهاء منها، باعتبارها مدينة تسهم في حل مشاكل الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط.

إضافة إلى كونها عامل جذب لمزيد من الاستثمارات الجديدة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، وتبعد مدينة ناصر الجديدة، حوالي 28 كيلومترًا عن مدينة أسيوط الجديدة، ويؤدي إلى مدينة ناصر طريقان هما الطريق الدائري المؤدي إلى مطار أسيوط الدولي، وطريق آخر جاري تجهيزه بطول 22 كيلومترًا يخترق هضبة أسيوط الغربية.