إجراءات استلام وحدات «دار مصر» في مدينة القاهرة الجديدة.. تبدأ الأحد

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأحد الموافق 2022/2/4 في تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية، بمشروع «دار مصر»، على أن يستمر التسليم حتى يوم الثلاثاء 11/10/2022، ضمن المرحلة التكميلية والمرحلة الثانية من منطقة الأندلس كود «211 - 311 – 431» بالمدينة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجراءات ومواعيد استلام الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة، فى بيان لها.

مواعيد استلام وحدات «دار مصر» بمدينة القاهرة الجديدة

- وحدات العمارة 7، يوم الأحد 6/2/2022، بمدينة القاهرة الجديدة.

- وحدات العمارة 8، يوم الإثنين 7/2/2022.

- وحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 8/2/2022.

- وحدات العمارة 152، يوم الأربعاء 9/2/2022.

- وحدات العمارة 59، يوم الأحد 13/2/2022.

- وحدات العمارة 60، يوم الإثنين 14/2/2022.

- وحدات العمارة 61، يوم الثلاثاء 15/2/2022.

- وحدات العمارة 62، يوم الأربعاء 16/2/2022.

- وحدات العمارة 89، يوم الأحد 20/2/2022.

- وحدات العمارة 94، يوم الإثنين 21/2/2022.

- وحدات العمارة 95، يوم الثلاثاء 22/2/2022.

- وحدات العمارة 96، يوم الأربعاء 23/2/2022.

- وحدات العمارة 97، يوم الأحد 27/2/2022.

- وحدات العمارة 5، يوم الإثنين 28/2/2022.

- وحدات العمارة 285، يوم الثلاثاء 1/3/2022.

- وحدات العمارة 286، يوم الأربعاء 2/3/2022.

- وحدات العمارة 121، يوم الأحد 6/3/2022.

- وحدات العمارة 122، يوم الإثنين 7/3/2022.

- وحدات العمارة 123، يوم الثلاثاء 8/3/2022.

- وحدات العمارة 124، يوم الأربعاء 9/3/2022.

- وحدات العمارة 157، يوم الأحد 13/3/2022.

- وحدات العمارة 158، يوم الإثنين 14/3/2022.

- وحدات العمارة 27، يوم الثلاثاء 15/3/2022.

- وحدات العمارة 28، يوم الأربعاء 16/3/2022.

- وحدات العمارة 113، يوم الأحد 20/3/2022.

- وحدات العمارة 114، يوم الإثنين 21/3/2022.

- وحدات العمارة 135، يوم الثلاثاء 22/3/2022.

- وحدات العمارة 136، يوم الأربعاء 23/3/2022.

- وحدات العمارة 137، يوم الأحد 27/3/2022.

للاطلاع على باقي مواعيد الاستلام، يرجى الدخول على هذا الرابط.

إجراءات استلام وحدات «دار مصر» بمدينة القاهرة الجديدة

1- على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد.

2- التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، لتسجيل البيانات.

3- استلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.