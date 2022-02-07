«الطاقة الدولية»: مبيعات السيارات الكهربائية زادت بنسبة 9% عام 2021

يستهدف العالم في الوقت الحالي العمل على استهلاك الطاقات غير الملوثة للبيئة والتي تساهم في تصحيح استهلاك الطاقة للتحول إلى الطاقة النظيفة، حيث يشهد العالم في الفترة الحالية رغبة في تمكين السيارات العاملة بالكهرباء للحد من التأثيرات المناخية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير خاص لها، إنه يتم بيع 130 ألف سيارة كهربائية كل أسبوع في جميع أنحاء العالم، مضيفة أنّ هناك اتجاه كبير من العالم إلى الطاقة النظيفة، ومنها السيارات الكهربائية.

وأضاف التقرير أنّ مبيعات السيارات الكهربائية شهدت طفرة فريدة من نوعها بشكل خاص خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى مع تقلص الوباء في السوق العالمية للسيارات التقليدية، ومع بدء الشركات المصنعة في مواجهة اختناقات سلسلة التوريد.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2019، تم بيع 2.2 مليون سيارة كهربائية، وهو ما يمثل 2.5٪ فقط من مبيعات السيارات العالمية، وفي عام 2021، زادت مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من الضعف عن العام السابق لتصل إلى 6.6 مليون، وهو ما يمثل ما يقرب من 9٪ من السوق.

16مليون سيارة كهربائية تسير على الطرق

ولفت التقرير إلى أن الصين تستحوذ على أكثر من نصف جميع السيارات الكهربائية المباعة، ولكن هناك أيضًا نمو قوي في أوروبا والولايات المتحدة، على النقيض من ذلك، فإن سوق السيارات الكهربائية بالكاد تنمو في البرازيل والهند وإندونيسيا واليابان.

ويبدو المستقبل مشرقًا للسيارات الكهربائية، ولكن هناك إشارات تحذير قادمة من سلاسل التوريد، مع زيادة أسعار المواد ونقص المعروض من الرقائق الدقيقة.

وأوضح أن هناك نحو 16 مليون سيارة كهربائية تسير على الطرق في جميع أنحاء العالم، تستهلك ما يقرب من 30 تيراواط / ساعة من الكهرباء سنويًا، أي ما يعادل إجمالي الكهرباء المولدة في أيرلندا.

وساعدت السيارات الكهربائية في تجنب استهلاك الزيت وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2021، على الرغم من إلغاء هذه المزايا بسبب الزيادة الموازية في مبيعات سيارات الدفع الرباعي.