كيفية التصالح على مخالفات السيارات بشكل فوري.. «لو محتاج تسافر بالعربية»

مخالفات السيارات والقيادة، من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنين، خصوصا مالكي السيارات الملاكي، التي لا يمكن الاستغناء عنها في قضاء المشاوير الشخصية والخاصة، سواء كانت بالذهاب إلى العمل أو استخدامها في السفر، لكن كثيرا ما يتم فرض غرامات على مخالفات القيادة والسيارة، الأمر الذي يعرض صاحب السيارة لموقف دفع الغرامة حتى يستطيع استخدام السيارة.

وأتاحت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي فرصة التصالح الفوري إلكترونيا على مخالفات القيادة والسيارة، وحرصا من بوابة «الوطن» على توفير ما يبحث عنه من خدمات أساسية، نقدم من خلال هذا التقرير خطوات التصالح الفوري على مخالفات القيادة ومخالفات السيارة، وفق الموقع الرسمي للنيابة العامة، والتي جاءت كالتالي:

خطوات التصالح الفوري على مخالفات القيادة والسيارة

- يقوم الراغب في التصالح الفوري على مخالفات القيادة والسيارة بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنــــــــــا.

- ثم يتم اختيار «خدمات نيابات المرور»، والمسئولة عن خدمات المرور وتتمثل في «الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، خدمة متابعة الطلبات».

- ثم يتم الضغط على التصالح الفوري، والاختيار بين «مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة».

- ثم يتم إدخال رقم الرخصة الخاصة بالسيارة أو القيادة، ثم يتم الضغط على إجمالي المخافات ليتم عرض قيمة المخالفات.

موقع النيابة العامة

- ويتم بعد ذلك اختيار الدفع، حتى يتم دفع قيمة المخالفات ويتم التصالح الفوري على مخالفات رخصة السيارة ورخصة القيادة.

- ثم يتم اختيار طريقة الدفع التي يرغب بها الراغب في دفع قيمة المخالفة الخاصة بهم.

والجدير بالذكر أن موقع النيابة العامة يوفر الكثير من الخدمات المروري التي يمكن غجراءها إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجه للذهاب إلى الإدارة العامة للمرور لإنهاء الخدمات التي يرغب بها.