هونج كونج تنتظر زيادة قياسية في إصابات كورونا.. 3.5 مليون مواطن بالحجر الصحي

ذكرت محطة تليفزيون «TVB» الصينية، إن هونج كونج سوف تسجل رقما قياسيا في إصابات فيروس كورونا المستجد، ربما يتخطى 620 حالة إصابة، جديدة خلال ساعات.

وأضافت المحطة الصينية، نقلا عن مصدر رسمي، أنه يجرى حاليا، إجراء أكبر اختبار حتى الآن، شمن استراتيجية جعل البلد خالية من الفيروس، بينما تستمر جهود السلطات المحلية في مكافحة الوباء، الذي يتفشى بشكل متزايد.

وأشارت إلى اكتشاف حوالي 300 حالة إيجابية في الاختبارات الأولية، في الوقت الذي سجلت فيه هونج كونج، أمس 342 حالة، لافتة إلى أن عشرات الفروع المصرفية، ستعلق العمليات اعتبارًا من اليوم الإثنين، للمساعدة في الحد من انتشار كورونا، بينما قالت وزيرة الصحة في هونج كونج صوفيا تشان، إنها تتوقع ارتفاع الحالات بشكل كبير.

80 % من سكان هونج كونج أصيبوا بكورونا

تظهر الأرقام الرسمية، أن حوالي 80% من سكان هونج كونج البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، أصيبوا بفيروس كورونا مرة واحدة على الأقل، لكن غالبية كبار السن، ما يزالون غير محصنين.

وأوضحت أن من بين هؤلاء، تلقى حوالي 40% لقاح سينوفاك الصيني، بينما قالت الحكومة أمس، إن اختبار قطتين أليفتين أظهر إصابتهما بفيروس كورونا، وحثت أصحاب الحيوانات الأليفة على تجنب تقبيل الحيوانات.

مدينة بايسه تفرض الحجر الصحي

كانت السلطات الصينية، قد اتخذت قرارا مفاجئا، منذ ساعات، بإغلاق إحدى المدن، وفرض الحجر الصحي على 3.5 مليون مواطن، بعد اكتشاف أكثر من 70 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين ما تزال البلاد في حالة تأهب صحي، تحسبا لأي تفشي، حيث تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وأعلن مسؤولون محليون في مدينة بايسه، في منطقة جوانج تشي، أنه لن يتم السماح لأي شخص بمغادرة المدينة، حيث سيتم تقييد سكان بعض المناطق في منازلهم.

وقال نائب رئيس البلدية جو جونيان، في تصريحات صحفية: «سيتم تنفيذ ضوابط المرور على مستوى المدينة، ولا يمكن للسيارات والأشخاص دخول المدينة أو مغادرتها، مع فرض رقابة على الأفراد بشكل صارم وعدم وجود حركة غير ضرورية للناس».

وأضاف أن سكان بعض الأحياء في المدن الريفية الأصغر والمحافظات الخاضعة لسلطة بايس، تم وضعهم تحت قيود صارمة في المنزل، بينما لا يمكن للآخرين مغادرة منطقتهم.