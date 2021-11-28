«هونج كونج» تشدد إجراءات الحجر الصحي للقادمين من 8 دول أفريقية

اتخذت السلطات الصينية، اليوم الأحد، في مدينة «هونج كونج»، قرارا بتشديد الإجراءات الصحية لسكانها القادمين من 8 دول في أفريقيا؛ لمنع انتشار سلالة «أوميكرون» الجديدة لفيروس كورونا المستجد، في البلاد.

إجراءات مشددة للمواطنين القادمين من 8 دول أفريقية

وذكرت وكالة الأنباء «تاس» الروسية، أنه اعتبارًا من اليوم، سيتعين على هؤلاء المواطنين القادمين من بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا، البقاء في الحجر الصحي لمدة ثلاث أسابيع، حيث أن الأسبوع الأول من المقرر بقائهم داخل مركز الحجر الحكومي، والأسبوعان المتبقيان داخل الفنادق.

إجراءات احترازية لمواجهة سلاسة «أوميكرون» الجديدة

وبحسب موقع «قناة روسيا اليوم»، فإن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي في محاولة لمنع خطر نقل سلاسة «أوميكرون» الجديدة لفيروس كورونا إلى أراضي «هونج كونج»، وذلك بعد العثور على حالتين للإصابة بسلالة «أوميكرون» داخل البلاد، إذ أن أول حالة جرى نقلها من الخارج.

فيما عثر على الحالة الثانية في فندق الحجر الصحي بالقرب من المطار بـ«هونج كونج»، حيث انتقل الفيروس من مسافر مصاب من جنوب أفريقيا لآخر وصل من كندا، و كلاهما ملقحين ضد فيروس كورونا.

وذكر متحدث من إدارة الصحة في «هونج كونج»، الجمعة الماضي، أن المسافر من جنوب أفريقيا، استخدم كمامة، بها صمام، لا يصفي هواء الزفير ونقل الفيروس إلى جاره، عندما كان باب الغرفة الفندقية مفتوحا، وفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء.

محادثات في جنوب أفريقيا بشأن سلاسة «أوميكرون» الجديدة

وكان المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد قرر إجراء محادثات مع نظرائه في جنوب أفريقيا خلال الأسبوع الجاري، بشأن سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا جرى اكتشافها في البلاد.

وبحسب شبكة «فرانس 24» الإخبارية، أن ظهور هذه السلالة الجديدة، قد تسبب بالارتفاع السريع لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.