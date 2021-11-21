هونج كونج تقرر استخدام لقاح «سينوفاك» للأطفال من عمر 3 سنوات

أصدرت السلطات الصينية في مدينة هونج كونج، الأكثر ازدحاما بالسكان، اليوم الأحد، قرارا بإعطاء لقاح «سينوفاك» الذي تنتجه شركة «سينوفاك بيوتيك» الصينية المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى الأطفال لمن هم فوق الـ3 أعوام بدلا من 18 عاما، بهدف توسيع نطاق حملة لتحفيز السكان البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة على التطعيم.

الموافقة على منح لقاح «سينوفاك» للأطفال تفوق المخاطر

وبحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، قالت وزيرة الصحة في مدينة «هونج كونج»، صوفيا تشان، في بيان، إنه سيتم إعطاء لقاح «سينوفاك» أولا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما مع هدف توسع النطاق ليشمل الأطفال الأصغر سنا في مرحلة لاحقة، معربة عن فوائد الموافقة على منح لقاح «سينوفاك» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الـ3 و17 عاما تفوق المخاطر، وكانت لجنة استشارية بشأن لقاحات «كوفيد-19» في حكومة المدينة، أوصت في وقت سابق، بموافقة وزارة الصحة على حد السن الجديد لتلقي لقاح «سينوفاك».

«هونج كونج» تمنح الجرعة الثالثة من «سينوفاك»

وفي بيان الجمعة، قالت حكومة المدينة إنها اشترت مليون جرعة إضافية من لقاح «سينوفاك» بهدف منح السكان جرعة ثالثة، حيث تلقى نحو 67% من السكان جرعتين من لقاحي «سينوفاك» و«فايزر»، كما لا تزال مدينة «هونج كونج» تطبق قواعد سفر صارمة لمنع تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد، بخلاف الاتجاه العام العالمي برفع القيود والتعايش مع الفيروس.

حصيلة الإصابات بالصين

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البلاد سجلت 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، وذلك انخفاضا من 23 حالة اليوم السابق، وسجل 8 حالات جديدة لا تظهر عليها أعراض انخفاضا من 16 حالة في اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 98 ألف و527 حالة إصابة بالبلاد، كما لم تسجل الصين أي وفيات، مما يجعل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و636 حالة وفاة.