7 معلومات عن أول وحدة مرور إلكترونية بالكامل في مدينة 6 أكتوبر

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، افتتاح أول وحدة مرور إلكترونية بشكل كامل داخل مدينة 6 أكتوبر؛ بهدف توفير خدمات تجديد ترخيص، وأيضا فحص المركبات في أي مكان بالجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن وحدة المرور الجديدة.

معلومات عن أول وحدة مرور إلكترونية بالكامل في مدينة 6 أكتوبر

1 - تقدم وحدة المرور خدمات سواء تجديد ترخيص أو فحص المركبات، وذلك في أي مكان بالجمهورية.

2 - تقدم وحدة المرور أيضا خدمات الأحوال المدنية في نفس الموقع؛ من أجل توفير كافة الخدمات التي تلزم سكان المدينة بالإضافة إلى المترددين عليها.

3 - تقع وحدة المرور الإلكترونية في موقف النقل الجماعي الجديد «أمان» وذلك بالمحور المركزي 101/48 وتحديدا أمام المشروع القومي للمونوريل وبجوار مدرسة أم القرى.

4 - تبدأ وحدة المرور الإلكترونية خدمة الفحص الفني المميز بشكل يومي، وحتى يوم الجمعة أيضًا، وذلك بداية من تمام الساعة 10 صباحا وحتى تمام الساعة 10 مساءً.

تقديم الخدمات بشكل أسرع لكافة المواطنين

5 - تم بالفعل افتتاح وحدة المرور الإلكترونية، وذلك في إطار خطة نشر وحدات المرور المتطورة بهدف التقليل من الزحام أمام وحدات المرور التقليدية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بشكل أسرع لكافة المواطنين.

6 - يتم تقديم الأوراق المطلوبة والحصول على الترخيص من وحدة المرور الجديدة في أقل وقت، بالإضافة إلى خدمات الأحوال المدنية الموجودة في نفس المكان.

7 - وحدة المرور الإلكترونية مقتصرة خلال الفترة الحالية على تجديد التراخيص لمختلف المركبات فقط، وليس للترخيص لأول مرة.

وفي السياق ذاته، وجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الشكر إلى كافة مسئولي وزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي بذلوها؛ من أجل تقديم الخدمات المميزة إلى سكان المدينة.