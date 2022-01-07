جهاز مدينة 6 أكتوبر يشارك في ندوة ضمن مبادرة «لا للعنف ضد المرأة»

شارك المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، في فعاليات ندوة تثقيفية تحت عنوان «كوني قوية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا للعنف ضد المرأة»، التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالجهاز، بغرض تثقيف السيدات وتوعيتهن بحقوقهن وإلقاء الضوء على أهمية المبادرة.

وخلال الندوة، أشاد المهندس عادل النجار، بدور المرأة في المجتمـع، وضرورة حسن معاملة المرأة في كل مكان، وكذا أهمية دورها في جهاز المدينة، مسترشداً بأن نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بجهاز مدينة 6 أكتوبر مرتفعة جداً.

دلائل حسن معاملة المرأة في القرآن والسنة

وبدأت فعاليات الندوة بكلمة للمهندسة حنان عبدالعظيم، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بجهاز مدينة 6 أكتوبر ونائب رئيس الجهاز، استهلتها بالترحيب بالمشاركين من أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية، وباقي الحضور، كما وجهت تحية شكر وتقدير إلى كل الرجال الذين يقدرون ويحترمون دور المرأة في المجتمع.

كما تحدث الدكتور محمد عبدالمهدي، مفتش بوزارة الأوقاف، عن دلائل حسن معاملة المرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وغير ذلك من الأحداث التي دلت على أهمية دور المرأة في بناء المجتمعات.

العنف ضد المرأة

وأدارت الدكتور منى مصطفي، عضو وحدة المشورة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، حواراً مع طالبات إحدى المدارس اللاتي حضرن الندوة عن أنواع العنف الذي تتعرض له الفتيات من سن الطفولة، وكيفية الدفاع عن النفس، وكيفية التواصل والتوعية بخط نجدة الطفل 16000 حال تعرض الفتاة للعنف.

ثم تحدثت الدكتورة إيمان عادل، أستاذ علم الإدارة، عن الدعم النفسي للمرأة، وضرورة أن تتحلى المرأة بالثقة بالنفس ضد أي ظروف أو معاملة غير لائقة.