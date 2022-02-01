جهاز 6 أكتوبر يطرح قطع أراضي استثمارية للبيع: سعر المتر 12665 جنيها

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، طرح قطعة أراض استثمارية للبيع بالمدينة وذلك بآلية التخصيص الفوري من خلال التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بدءا من أول فبراير الحالي، وحتى يوم 15 فبراير 2022، إذ جرى طرح قطعة أرض رقم 26/1 بالفاصل السكني السياحي بمساحة 10600م² بنشاط تجاري بسعر تقديري للمتر 12665 جنيه (أرضي + دورين)، والنسبة البنائية لا تزيد على 40% من إجمالي مساحة الأرض.

سداد 10% جدية حجز

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ طرح قطع الأرض يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار عن طريق توفير فرص استثمارية.

واعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنَّ مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض ويتمّ سداد 10% جدية حجز، ونسبة 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار حال الموافقة على التخصيص، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتمّ التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتمّ سداد باقي الأرض على 8 أقساط نصف سنوية متساوية.

سداد القسط الأول بعد 6 أشهر

ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يجرى تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي وطبقًا للقواعد المعمول بها.

جدير بالذكر، أنَّ هيئة المجتمعات العمرانية أتاحت آلية الطرح بالتخصيص الفوري سعياً منها في تسريع وتيرة الحصول على قطعة أرض للمستثمرين، إذ أنَّ الآلية الجديدة في تخصيص الأراضي تساعد في حصول المستثمر على قطعة أرض والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين وكذا سرعة إنهاء الإجراءات حتى تخصيص قطعة الأرض.