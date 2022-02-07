موعد تشييع جنازة المخرج أحمد يحيى من أقدم مساجد القاهرة

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، موعد ومكان جنازة المخرج أحمد يحيى، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 75 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية.

موعد ومكان جنازة المخرج أحمد يحيي

وقال أشرف زكي، في تصريح لـ«الوطن»، إن صلاة الجنازة على المخرج أحمد يحيي، ستكون اليوم، عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يدخله فسيح جناته.

وكان معتز يحيى، الشقيق الأصغر للمخرج الراحل، أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، إذ كتب في كلمات مقتضبة: «انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

معلومات عن المخرج الراحل

يصنف أحمد يحيى، ضمن أبرز مخرجي جيله، إذ وصفه النقاد، بأنه خليفة المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، واعتبره كل وحش الشاشة فريد شوقي، ودنجوان السينما رشدي أباظة، مخرجهما المفضل.

وحاز يحيى، على العديد من الجوائز، خلال مسيرته الفنية، ويعتبر من أشهر المخرجين، الذين اشتهروا بتحويل نصوص الأدب العربي والعالمي، إلى أعمال سينمائية، إذ كان من أبرز أفلامه: حتى لا يطير الدخان، وكراكون في الشارع.

وعمل المخرج الراحل مع العندليب عبد الحليم حافظ، علما بأنه بدأ مسيرته الفنية منذ الصغر، بالوقوف أمامه كممثل في فيلمي: «البنات والصيف» و«حكاية حب».

وتخرج في المعهد العالي للسينما «شعبة إخراج» عام 1968، وعمل مساعد مخرج، مع كل من أشرف فهمى و حلمي حليم وحسين كمال ومحمد عبد العزيز.