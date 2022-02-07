بعثة المنتخب تدخل المجال الجوي.. وميناء القاهرة يستقبل اللاعبين بالورود

علمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن بعثة المنتخب الوطني المصري وصلت قبل قليل للأجواء المصرية، على أن تصل مطار القاهرة الدولي خلال 25 دقيقة.

وأوضحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أنّ لاعبي المنتخب الوطني قادمين على متن رحلة خاصة رقم 3045 بصالة 4.

وشددت القيادات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، إجراءاتها الأمنية حول الصالة، للحد من وصول الجماهير، أو غير المصرح لهم بالتواجد داخل وأمام مبنى الركاب رقم 4، فيما بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي اسحق، وبحضور الدكتور طارق إسماعيل والملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1، التجهيز لاستقبال بعثة المنتخب، بالورود وأعلام مصر .

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على توفير وفد من العلاقات العامة والإعلام بالشركة لاستقبال بعثة المنتخب، وتزينت بعثة الاستقبال بارتداء العلم المصري، تمهيدا لتقديم الورود والشوكولاتة لأفراد بعثة المنتخب الوطني.

ويستقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة المنتخب الوطني المصري، عائدة من مطار «ياوندي»، بالكاميرون، عقب حصوله على المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري، دشنت جسرا جويا إلى دولة الكاميرون لنقل 1400 مشجع على متن 5 رحلات لمؤازرة المنتخب الوطني في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأعلنت الشركة أن الرحلات الخمس ضمت أحدث طائرات الشركة من طرازات بوينج دريملاينر B787-9 التي تتسع لعدد 309 ركاب، وبوينج B777-300، تتسع لعدد 346 راكبا وبوينج B737-800 وعلى متنها 150 راكبا، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال، والتي انتهت مساء أمس بخسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي.