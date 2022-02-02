جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة زوجين لتهريب 1200 عبوة أدوية بشرية

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اليوم، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

تفاصيل ضبط محاولة التهريب

وأكدت الجمارك، في بيان، أنه خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة الأردنية القادمة من عمان بالصالة الحمراء، أنهى أحد الركاب إجراءاته وتوجه لخزينة الجمرك لسداد المستحق عليه من ضرائب ورسوم جمركية تاركا حقائبه على عربة حمل حقائب داخل الصالة، فلاحظ كل من رمضان داخلي مأمور الجمرك ووليد صبري مدير الحركة المشرف على الصالة، دخول إحدى الراكبات الصالة بعربة عليها حقائب نفس شكل وحجم التي تم إنهاء الإجراءات الجمركية لها، وقامت بتبديل الوضع انتظارا لخروج الراكب بحقائبها على أن يترك ما تم تفتيشه وسداد الرسوم عليه، وهي ملابس زيادة عن المسموح.

وأشارت الجمارك إلى أنه بمناظرة جواز سفر كل من الراكب والراكبة، تبين أنهما زوجان قاما بنزع «الليبل» الخاص بالحقائب، تم تكليف أحمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة التي حاولت تبديلهما لكي يخرج بها زوجها فتبين وجود 1200عبوة من أدوية البشرية وتم تكليف كل من جورج صفوت ومحمود القرش مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا وكذلك بسمة عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا، ما أسفر عن وجود ليبل الحقائب المنزوع في جيوبهما إمعانا في تضليل رجال الجمارك.

تحرير محضر ضبط جمركي للراكب وزوجته

ولفتت إلى أنه قام بجرد وعد وتحريز المضبوطات، لجنة مكونة من مصطفى حسن ومحمد جمال والقرش وبسمة عبد الحميد، مأموري الجمارك تحت إشراف تامر عادل رئيس القسم وقرر أسامة محمد دياب مدير الجمرك مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنة 2022 ضد الراكب وزوجته بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.