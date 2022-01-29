جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب أسلحة بيضاء ومواد مخدرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمطار القاهرة الدولي مبنى رقم 3 برئاسة عبد العال نعمان مدير الإدارة، محاولتي تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والصواعق وكمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

اشتباه في راكب مصري قادم من إسبانيا

في المحاولة الأولى اشتبه مصطفى صادق، مأمور الجمرك، في راكب مصري الجنسية قادم من إسبانيا، خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن طائرة مصر للطيران القادمة من مدريد.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح، مأمور الفحص، فتلاحظ وجود أجسام غريبة.

ضبط 2 سيف معدني و2 خنجر معدني ذات أنصال حادة

وبالعرض على تامر رمزي، نائب المدير، كلف أحمد مجاهد، مأمور الجمرك، وأحمد سيد مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 2 سيف معدني و2 خنجر معدني ذات أنصال حادة.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن اشتبه محمد نبيل، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري قادم من أمريكا، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح، مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام غريبة.

وتم تفتيش حقائبه بمعرفة نفس اللجنة الجمركية فتبين وجود كمية من الحلوى والمواد المخدرة والصواعق مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 20 و23 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

تشديد الرقابة على المنافذ

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب الجمركي.