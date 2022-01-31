بعثة الأهلي تستعد لمغادرة مطار القاهرة إلى الإمارات استعدادا لكأس العالم للأندية

استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي؛ استعدادا للسفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في دبي خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وتغادر بعثة الأهلي على متن رحلة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، إذ يتم إنهاء إجراءات سفر البعثة من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

انطلاق رحلة الأهلي في الرابعة مساء

وأوضحت مصادر بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن الرحلة تنطلق من مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرا، على متن رحلة خاصة رقم MS3200 من طراز إيرباص 320Neo، إلى مطار أبوظبي لنقل بعثة النادي للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

ونقلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بعثة النادي الأهلي في جميع مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية منذ عام 2005 باليابان، وغيرها من المشاركات الدولية.

وتضم بعثة الأهلي 30 لاعبًا ومعهم الجهاز الفني والإداري، بجانب المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق منسقًا عامًا، وطارق قنديل وحسام غالي عضوي المجلس وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات.