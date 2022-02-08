حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برح الحمل، سواء كان رجلًا أم أنثى بالقدرة على استخدام جاذبيته الساحرة، حتى يقضى على أي مقاومة من الطرف الثاني، كما يعرف عنه حبه لتجديد علاقاته العاطفية، كما يحب التجربة ويسعى للوصول بالأشياء إلى حدها الأقصى لتحقيق هدفه، كما أنه لا يترك العلاقة مع الطرف الآخر بسهولة، ويعمل كل في وسعه لإنجاحها.

مخلص ويقدر العلاقات

كما يعرف أيضا مولود برج الحمل أنه شخص مخلص، على المستوى العائلي وفي دائرة الأصدقاء، وداخل العمل، خاصة لمن يقدرون الصداقات والعلاقات بوجه عام، ويتسم بتحمل المسؤولية، ولديه إحساسًا دائمًا بالاطمئنان والأمان، ويرفض السيطرة من الطرف الآخر، لأنه شخصية مستقلة، ويسعى لتكوين وجهة نظره الشخصية دون أية وصاية من شخص آخر، خاصة شريكه، كما أنه شخص ذكي وشديد الملاحظة.

مولود برج الحمل صريح وواضح

ويتسم مولود برج الحمل، بالصراحة والوضوح، خاصة في كل معاملاته ويرفض النفاق، ولديه قدرات كبيرة على تحمل المسؤولية ومواجهة الصعاب والمشاكل، كما أنه شخص حازم في جميع قراراته، ويسعى أن يكون محطًا للأنظار في أي مكان يوجد فيه، ويرفض أن يشعر بالتهميش، سواء بين أصدقائه أو داخل عائلته، كما أنه يسعى لتحليل كل الأمور التي تدور حوله، ولهذا يطرح الكثير من الأسئلة للوصول الى إجابات صريحة لأفكاره.

حظك اليوم.. مولود برج الحمل عاطفيًا

وكشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد عن حظك اليوم لموليد برج الحمل، موضحة أنه سوف يتعامل مع الأصدقاء المقربين، ويشعر بالسعادة بينهم، ويحصل على حماسة وطاقة وإشراقة جديدة، وهذا ويساعده على الخروج من أي مأزق يواجه اليوم.

حظك اليوم.. مولود برج الحمل مهنيًا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بالعمل خلال اليوم بدقة وخشونة، وأن تتعلم وتدرس جيدًا، حتى تستطيع أن تحقق مكسبًا ونجاحًا، على مستوى العمل.

مشاهير برج الحمل

يضم برج الحمل الكثير من المشاهير، مثل الفنان الراحل عمر الشريف، والفنانة نادية الجندي وسوسن بدر، والشاعر الراحل نزار قباني، والمطربة اللبنانية باسكال مشعلاني.