حظك اليوم برج الحمل الأحد 6-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. وقت القرارات الصائبة

إذا كنت تبحث عن صديق مخلص فعليك بالاقتراب من أصحاب ومواليد برج الحمل، فهم يعرفون بالإخلاص لمن يعرفونهم ويقدرون الصدقات والعلاقات بوجه عام فهو يجعل كل من حوله يشعر بالأمان والطمأنينة كما أنه متحمل جيد للمسؤولية ويرعى كل من حولة، إلا أنه يجب أن تعي جيدًا أن أصحاب هذا البرج لا يقبلون أن يفرض أحد السيطرة عليهم، كما أنه لديهم قوة ملاحظة كبيرة فهو يتمكن من معرفة كل ما يدور حوله.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

وتنصح خبيرة الأبراج عبير فؤاد بضرورة استغلال مواليد برج الحمل لوجود القمر الذي مازال في برجهم والذي يجعلهم اليوم جاهزون لاتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وعلى المستوى العاطفي والاجتماعي، فإنه على الرغم من الضغوط التي يعيشها مولود الحمل، إلا أنه يكسب الإعجاب ببساطة ويميل اليوم نحو الاهتمام بمظهره.

العاطفة في حياة برج الحمل

يملك مولود برح الحمل سواء الرجل أو الأنثي القدرة على الظهور بالمظهر الساحر والذي قد لا يقاوم من قبل الجنس الآخر، كما يعرف أنه في العلاقات وتحديدًا العاطفية يحب مولود هذا البرج التجربة كما أنه يفضل الوصول بالأشياء إلى حدها الأقصى ولا يترك العلاقة بسهولة ويقدم كل ما بوسعه لنجاحها.

مشاهير برج الحمل

وكثر المشاهير من أصحاب برج الحمل، وأبرزهم باسكال مشعلاني، جوليا بطرس، دنيا بطمة، نزار قباني، تشارلي تشابلن، مارلون براندو، نادية الجندي، عمر الشريف، سوسن بدر، باسم يوسف، سيلين ديون، ليدي جاجا، وماريا كاري.

الرجل الحمل

وأخيرا يعرف عن الرجل الحمل أنه لا يحب أن يزعجه أحد ولا يرتاح إلا إذا باح لغيره عما يجول في تفكيره فهو من الأشخاص الذين لا يتحملون كتمان ما بداخلهم، كما أنه يفكر بعمق في كل ما يدور من حوله الأمر الذي يزعجه ويزعج الآخرين، ولا يعير الأمور المهمة للآخرين والخارجة عن نطاق أولوياته أي اهتمام.