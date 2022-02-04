حظك اليوم برج الحمل الجمعة 4-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. اهتم براحة أعصابك

يحرص مواليد برج الحمل على متابعة حظك اليوم لهم، ويقع برج الحمل في الترتيب الأول للأبراج، فهو يضم مواليد الفترة من 21 مارس حتى 20 أبريل، وتكون الشمس في أول برج عند اعتدال الشمس الربيعي، ويتميز بالثقة العالية بالنفس والشجاعة وحب المغامرة، وعلى الصعيد العاطفي يسعى مولود برج الحمل للاستقرار طول الوقت.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا وصحيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل، بالتقدم بهدوء لإعلان الخطط، حيث إن التسرع في الإعلان عن كل ما يخصك في عملك قد يتسبب في خسارة كبيرة في الحياة المهنية.

ووفق حظك اليوم على الصعيد المهني والصحي يجب أن تهتم براحة أعصابك وتنظيم جهودك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

عليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين، حيث أن البوح بما يخبرك به أقرب الناس يعرض علاقتك معهم لخسارة كبيرة قد تصل لقطع العلاقات .

أن القمر في منزلك الثاني عشر، لذا ينصحك حظك اليوم على الصعيد العاطفي بعدم الحديث عن أخبارك أيضا حتى لا يتسبب ذلك في فقدان علاقة قريبة منك.

صفات برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بالشعور بثقة كبيرة في نفسه قد تصل للغور في التعامل مع الغير حيث أنه يؤمن بقدراته وإمكانياته ويحب أن يوظفها بشكل صحيح، وفي إطار ذلك فهو يتمتع باستقلالية تامة عن كل ما حولهم، فهم يفضلون فعل كل الأمور على طريقتهم الخاصة.

وهو برج ناري، يحب أن يعمل بحماس كبير ولديه قدرة كبيرة على التحمل، وهو قيادي بالفطرة ويمتلك هذه الصفة بشكل طبيعي، مما يجعله قائد ناجح يتمكن من إدارة عدد كبير من الأشخاص بحرفية شديدة.

وأبرز عيوب مولود برج الحمل أنه شديد الغيرة ويحب أن يمتلك حبيبه، ولا يقوم بأي تصرف دون معرفته، وهو أناني بشكل وقادر على تنفيذ أي شئ لكي يفوز ويحقق ما يريد حتى إذا كان ذلك على حساب أقرب الناس له، وأيضا يتسرع مولود برج الحمل في إتخاذ القرارات مما يضعه ذلك في مشكلات ومواقف صعبة عديدة يتجاوزها بصعوبة.