حظك اليوم برج الحمل السبت 5-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. التزم بالعمل

مولود برج الحمل يتميز بشخصيته القوية فهو لايقبل أن يفرض أحد السيطرة عليه، كما أنه لديه قوة ملاحظة كبيرة فهو يتمكن من معرفة كل ما يدور حوله، إضافة إلى شخصيته الساحرة الجذابة فهو يلفت أنظار جميع من حوله ويجعل الجميع يحترمه، فهو يجعلكل من حوله يشعر بالأمان والطمأنينة لقدرته على التصرف في مختلف الأمور، فهو يتحمل المسئولية ويرعى كل من حولة.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بضرورة الالتزام بالعمل حيث أن القمر اليوم في برجك يدعمك ويجعلك أكثر إصرارا ويدفعك لإظهار مواهبك.

عليك أن تستغل لذلك لتحقيق أفضل ما تتمنى والوصول لأعلى المناصب في حياتك المهنية وفقك حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

الشمس في منزل الأصدقاء تحفزك وتمدك بحضور رائع ونشاط وجاذبية، ولذلك ينصحك حظك اليوم على الصعيد العاطفي بضرورة استغلال ذلك وقضاء وقت مع من تحب وأصدقائك للشعور بالسعادة.

عليك أن تهتم بأحبائك قدر الإمكان لتقوية العلاقات معهم وتجنب الشعور بالوحدة أو الانفصال عن علاقات تهمك في حياتك، كن مهتم بالغير.

مواصفات برج الحمل

أبرز مميزات برج الحمل أنه يتسم بروح القيادة والطموح فهو يستحوذ على الحديث طول الوقت وقد يصل حبه للأمور إلى الأنانية وحب التملك، فهو يرفض أن يحصل أحد على شيء يفضله ويحبه، ويتسم بالقدرة على السيطرة على الأمور، كما أن شعوره.

ورغم قدرته على التسامح وأن يغفر أخطاء الغير، فقد يصل غضبه للجنون، فهو لا يتمكن من السيطرة على غضبه كما أنه يغير بشكل كبير وينطبق عليه مقولة اتق شر الحليم إذا غضب.

ويجب الإشارة إلى أن مواليد برج الحمل هم أصدق الشخصيات فهم يتسموا بالوضوح والصراحة في معاملاتهم ولا يقبلون النفاق، ولديهم قدرة كبيرة على تحمل الصعاب ويتسموا بالحزم والقوة وهو محط الأنظار، كما أن أبرز عيوب برج الحمل تحليل كل ما يدور حولهم ومحاولتهم لفهم الأحداث، وهو ما يجعله يطرح الكثير من الأسئلة التي لا تخصه، لكنهم عند معرفة السبب يطمئنوا.