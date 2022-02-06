رئيس معرض الكتاب: مصر بها أجيال قارئة.. «فيه ناس بتيجي تملى شنط سفر كتب»

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ورئيس معرض الكتاب، إن معرض القاهرة للكتاب نجح في أن يصبح حدثًا قوميًا يجمع أفراد الأسرة جميعًا، إذ أن معدلات زيارة الأسر كانت مرتفعة خلال الأيام الثلاثة الماضية، موضحًا أن معرض القاهرة للكتاب شهد حالة من الزحام اليوم، ومن المنتظر أن يغلق أبوابه أمام الجمهور في الساعة الثامنة من مساء اليوم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد».

الشباب في سن الثلاثينيات يمثلون 60% من زوار المعرض

وأضاف «علي»، أن مصر بها أجيال قارئة وهذا عكس ما يتردد بأن الشعب المصري غير قارئ، إذ أن هناك مواطنين يأتون للمعرض حاملين حقائب سفر خالية من أجل تعبئتها بالكتب، إذ أن الشباب في سن الثلاثينيات يمثلون 60% من زوار المعرض، فضلًا عن أن هناك إقبالا على شراء كتب الأطفال، موضحًا أن ما يفضله الشباب في الشراء أو الأكثر رواجًا هو شراء الكتب التاريخية لحقب التاريخ المصري المختلفة، فضلًا عن أن هناك إقبال كبير من الشباب على شراء الروايات أيضًا.

تم زيادة قيمة جوائز للمعرض من 10 آلاف جنيه لـ 40 ألف جنيه

وأكد رئيس معرض القاهرة للكتاب، أنه تم زيادة قيمة جوائز للمعرض من 10 آلاف جنيه لـ 40 ألف جنيه، واستحداث جائزة أحدث ناشر عربي للمشاركين في المعرض، وهذا ما يُعد جديدا خلال العام الجاري، ولم يكن موجودًا في المعارض السابقة، معتبرًا البرنامج المهني الذي تم إضافته للمعرض نقلة تاريخية يدعم صناعة النشر في العالم العربي، فضلًا عن أن هناك تركيز على المنصة الإلكترونية، ضمن 3 أمور سيتم التركيز عليها خلال معرض الكتاب العام المقبل، وتم عمل معرض كتاب الطفل مستقبل في جناح خاص، والبرنامج المهني الذي يتم العمل على أن يكون منتجًا لمشروعات ترجمة ونشر مع دول العالم.