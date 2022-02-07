«الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة وأمطار ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستشهد تقلباتٍ بداية من الأربعاء المُقبل، وتنخفض درجات الحرارة ما بين درجتين إلى 4 درجات، وتنقشع الشبورة المائية مع ظهور نشاطٍ للرياح حتى صباح الجمعة، في حين تشهد غدًا ارتفاعًا جديدا في درجات الحرارة، حيث يصبح دافئًا على معظم محافظات الجمهورية نهارا، وشديد البرودة ليلًا.

طقس غدا الثلاثاء

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، غدا، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تصل إلى 26 درجة على محافظات جنوب الصعيد، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية ساعات الليل، وتصبح شديدة البرودة على الأنحاء كافة.

وأكدت هيئة الأرصاد وجود نشاطٍ للرياح، غرب البلاد، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، ما يُساعد على تساقط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى استمرار ظهور الشبورة على الطرق المؤدية إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والطرق الصحراوية، والقريبة من المزروعات والمسلطحات المائية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

طقس الأربعاء

وتتوقع هيئة الأرصاد، أنّ تشهد البلاد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة؛ لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، إذ تنخفض درجات الحرارة بين درجتين إلى 4 درجات على جميع محافظات الجمهورية، بحيث يصبح حالة الطقس باردًا نهارًا على المحافظات كافة، وشديد البرودة ليلا.

ونوَّهت هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار تكاثر السحب على السواحل الغربية للبلاد، يعقبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، محافظات الوجه البحري، مع استمرار نشاط للرياح على محافظة القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية.

طقس الخميس

وقالت الهيئة إن الطقس سيشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، الخميس، حيث يسود طقس بارد نهار، شديد البرودة ليلا، على المحافظات كافة، ومدن الجمهورية، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، على فتراتٍ متقطعةٍ، في حين يستمر نشاط الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الغربية للبلاد، وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 8 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغري 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.