انخفاض درجات الحرارة في جنوب سيناء.. جبل سانت كاترين يسجل 7 تحت الصفر

عادت درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بمحافظة جنوب سيناء، إذ سجلت في مدينة طور سيناء فجر اليوم الاثنين 9 درجات مئوية، وشرم الشيخ 15 درجة، وهي أقل من الدرجات التي سُجلت خلال 48 ساعة الماضية.

وفي مدينة سانت كاترين، التي توصف بـ«أوربا مصر»، انخفضت درجات الحرارة فوق قمم الجبال، وعادت لتسجيل درجات حرارة أقل من الصفر، وفق ما صرح به اللواء طلعت العناني رئيس المدينة لـ«الوطن»، حيث قال إن قمم الجبال مازالت تتواجد عليها ثلوج خفيفة بسبب الأجواء الباردة.

جبل سانت كاترين يسجل 7 تحت الصفر

وأكد رئيس مدينة سانت، أن قمة جبل سانت كاترين سجلت درجات حرارة فجر هذا اليوم أقل من الصفر وبلغت نحو 8 درجات تحت الصفر، أما قمة جبل عباس فسجلت 6 درجات تحت الصفر، وقمة جبل موسى 4 درجات تحت الصفر، بينما سجلت المدينة درجة حرارة صفر.

وقال إن قمم الجبال الثلاث تتكون عليها ثلوج خفيفة في الصباح وتذوب مع شروق الشمس، مشيرا إلي أن شلالات المياة المتواجدة في الجبال تتجمد هي الأخرى بسبب انخفاض درجات الحرارة.

المطارات والموانئ مفتوحة

من جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن جميع الموانئ والمطارات الموجودة علي أرض جنوب سيناء تعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تحسنت خلال اليومين الماضيين، ولكن هناك تحذيرات بانخفاض في دراجات الحرارة مرة أخري.

وأشار المحافظ إلي انتهاء مشروع حماية جنوب سيناء من اخطار السيول المرحلة الثانية بنسبة تتعدي 80%، وقال إن عمليتي حماية رأس سدر وابورديس من اخطار السيول سيجري افتتاحها الشهر المقبل في احتفالات المحافظة بالعيد القومي.