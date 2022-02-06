حالة الطقس غدا الإثنين 7-2-2022.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
كتب:
انتصار الغيطانى
03:11 م | الأحد 06 فبراير 2022
ارتفاع درجات الحرارة فى طقس غدا الأثنين
ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا الإثنين على محافظات الجمهورية كافة خلال ساعات النهار، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الطقس سيكون معتدل نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها قبل قليل، أنّ الطقس سيكون دافئا على محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.
وأوضحت هيئة الأرصاد تفاصيل طقس الغد، حيث تتكون الشبورة المائية منذ الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، لكنها لن تعيق الرؤية الأفقية.
درجات الحرارة غدا الإثنين
وترصد «الوطن» في السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين على محافظات ومدن مصر، وهي كما يلي:
القاهرة 20 11
الإسكندرية 19 12
وادي النطرون 20 11
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 19 09
السلوم 18 09
سيوة 17 10
بورسعيد 20 10
دمياط 19 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 10
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 17 10
نخل 1504
نويبع 21 14
طابا 16 11
كاترين 07 01
الطور 1708
شرم الشيخ 2315
الغردقة 22 14
مرسى علم 23 11
الفيوم 20 08
بني سويف 2007
المنيا 2007
أسيوط 20 07
سوهاج 21 08
قنا 24 08
الأقصر 24 09
أسوان 25 09
إدفو 2408
أبو سمبل 2408
الوادي الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 24 12
حلايب 22 13
رأس حدربة 22 13.
درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن العربية
مكة 26 16
المدينة 21 12
الرياض 20 09
المنامة 21 16
أبو ظبي 26 19
الدوحة 26 17
الكويت 21 09
دمشق 15 03
بيروت 17 15
عمان 09 07
القدس 10 07
غزة 15 12
بغداد 17 05
مسقط 27 20
صنعاء 23 09
الخرطوم 26 11
طرابلس 20 10
تونس 20 10
الجزائر 16 09
الرباط 20 09