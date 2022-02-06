حالة الطقس غدا الإثنين 7-2-2022.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا الإثنين على محافظات الجمهورية كافة خلال ساعات النهار، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الطقس سيكون معتدل نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها قبل قليل، أنّ الطقس سيكون دافئا على محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد تفاصيل طقس الغد، حيث تتكون الشبورة المائية منذ الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، لكنها لن تعيق الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة غدا الإثنين

وترصد «الوطن» في السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين على محافظات ومدن مصر، وهي كما يلي:

القاهرة 20 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 20 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 19 09

السلوم 18 09

سيوة 17 10

بورسعيد 20 10

دمياط 19 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 10

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 17 10

نخل 1504

نويبع 21 14

طابا 16 11

كاترين 07 01

الطور 1708

شرم الشيخ 2315

الغردقة 22 14

مرسى علم 23 11

الفيوم 20 08

بني سويف 2007

المنيا 2007

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 24 08

الأقصر 24 09

أسوان 25 09

إدفو 2408

أبو سمبل 2408

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 24 12

حلايب 22 13

رأس حدربة 22 13.

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن العربية

مكة 26 16

المدينة 21 12

الرياض 20 09

المنامة 21 16

أبو ظبي 26 19

الدوحة 26 17

الكويت 21 09

دمشق 15 03

بيروت 17 15

عمان 09 07

القدس 10 07

غزة 15 12

بغداد 17 05

مسقط 27 20

صنعاء 23 09

الخرطوم 26 11

طرابلس 20 10

تونس 20 10

الجزائر 16 09

الرباط 20 09