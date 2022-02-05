متى يتوقف سقوط الأمطار وتتحسن حالة الطقس السيئ؟.. الأرصاد تجيب

أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شهدتها كل الأنحاء على مدار اليومين الماضيين، صاحبها نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، جعلت الكثيرين يستساءلون حول استمرار سقوط الأمطار، ومتى تبدأ حالة الطقس في التحسن، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، والذي من المتوقع أن يسود طقس مائلل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين أيضا.

وبالنسبة لتوقعات حالة الطقس سقوط الأمطار، فأوضحت هيئة الأرصاد أن سقوط الأمطار التي شهدته كل الأنحاء أمس يستمر اليوم السبت، ولكنها تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها وجود كثيف للشبورة المائية من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 8 مساء على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح أيضا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

متى يتوقف سقوط الأمطار؟

وتنحصر فرص سقوط الأمطار يومي الأحد والإثنين الموافق 6 و7 فبراير على كل الأنحاء، ولكن يكون هناك شبورة مائية كثيفة في الفترة بين 4 و8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

هل سنشهد سقوط أمطار أخرى هذا الأسبوع؟

كشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن نشهد سقوط أمطار أخرى خلال هذا الأسبوع، فبالنسبة ليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير، فمن المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، يصاحبها تواجد كثيف للشبورة المائية على بعض الطرق المؤدي من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ويستمر سقوط الأمطار حتى يوم الاربعاء والخميس الموافق 9 و10 فبراير، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشملية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.