«الصحة»: توفير 4500 جهاز بالوحدات الصحية للكشف عن الاعتلال الكلوي

قال الدكتور عماد عبدالستار، المدير التنفيذي لمبادرة الاعتلال الكلوي، إن وزارة الصحة وزعت أجهزة طبية للكشف عن أمراض «الضغط والسكر والدهون»، بجميع وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظات، حيث يمكن للمواطنين غير المسجلين في المبادرات الرئيسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي، التوجه لتلك الوحدات والاستفادة من الخدمات المتاحة.

الصحة: توفير 4500 جهاز للكشف عن الاعتلال الكلوي

وأضاف «عبدالستار»، في فيديو بثه على موقع وزارة الصحة، أنه تم توزيع «4500» جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمختلف الوحدات الصحية وهذا الجهاز يشبه جهاز الضغط، ومن خلاله يتم الكشف على المصابين بالضغط أو السكر الذين تم تسجيلهم ضمن المبادرة الرئيسية عن طريق وخزة بإصبع اليد للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

آلية الكشف عن مرض الاعتلال الكلوي

وتابع المدير التنفيذي لمبادرة الاعتلال الكلوي، أنه يتم وضع نقطة الدم على شريط وبعد 30 ثانية يقرأ الجهاز البيانات المرتبطة بنقطة الدم، وبعد مرور 30 ثانية يتم التوصل لنتيجة كفاءة الكلى ومدى إصابتها بأي أعراض جانبية، ويتم تصنيف الحالة وفقا لأي مرحلة من مراحل الإصابة بالاعتلال الكلوي.

خمس مراحل للمصابين بالاعتلال الكلوي

وأوضخ «عبدالستار»، أنّ هناك خمس مراحل يتم تصنيفها للمصابين بالكلى، وبناء على المرحلة المرضية يتم تحديد الإجراءات اللازمة وفقا للحالة المصابة حيث يمكن استكمال العلاج وفقا للحالة واتباع التعليمات الصحية والطبية التي يتم تدوينها للمرضى من قبل المتخصصين بالوحدات الصحية، أو تحويله إلى أقرب مستشفى يضم قسم كلى متخصص ليتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة.