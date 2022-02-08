درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-2-2022 في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك خلال فترات النهار، مع زيادة فترات سطوع الشمس، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد في بيان لها، إلى أن الطقس اليوم يكون مائلا للدفء على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمال الصعيد، في حين يكون دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

استمرار ظهور الشبورة

وأوضحت الأرصاد، استمرار ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مع توقع سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الغربية في أقصى غرب البلاد، وذلك على فترات متقطعة خلال طقس اليوم.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة 22- 11

الإسكندرية 21- 11

وادي النطرون 22- 10

طنطا 21- 11

شبين الكوم 22 - 11

دمنهور 22- 11

بلطيم 16- 10

مطروح 22- 11

السلوم 20- 10

سيوة 22- 09

بورسعيد 22- 09

دمياط 21- 11

الزقازيق 16- 10

المنصورة 22- 11

الإسماعيلية 23- 10

السويس 23- 10

العريش 22- 11

رفح 21- 11

رأس سدر 22- 10

نخل 21-03

نويبع 16- 13

طابا 21- 11

كاترين 18- 02

الطور 22-10

شرم الشيخ 20-14

الغردقة 24- 14

مرسى علم 23- 12

الفيوم 22- 09

بني سويف 22-08

المنيا 22-06

أسيوط 23- 07

سوهاج 23 -07

قنا 25- 08

الأقصر 26- 08

أسوان 26-09

إدفو 25-08

أبو سمبل 25-09

الوادي الجديد 24- 07

شلاتين 26- 13

أبو رماد 25- 13

حلايب 23- 14

رأس حدربة 23- 14