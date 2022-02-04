«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس المقبل: أمطار وصقيع وثلوج

تحذيرات عدة بشأن حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد، أطلقتها الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، حيث تتأثر البلاد، بمنخفض جوي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004ملي بار وعلى إثره تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

كما تتكاثر السحب علي السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد؛ وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد؛ كما تزداد فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناه اليوم الجمعة.

حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة

كما كشفت الأرصاد عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تظل الأجواء باردة لمدة أسبوع، ليسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

أمطار متوسطة ورياح

وحدد الإنذار المبكر، في البيان الصادر عنه الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد خلال طقس السبت، إذ تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

شبورة مائية

كما يتوقع خبراء الطقس أن يشهد طقس يومي الأحد والاثنين، انتشار للشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

عودة للأمطار و نشاط الرياح

فيما يشهد طقس الثلاثاء أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من أقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، فضلا عن انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية خلال يومي الأربعاء والخميس

كما تشير التنبؤات إلى أن طقس الأربعاء والخميس، يشهد تساقط للأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.