شرم الشيخ تستضيف اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية

أعلن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن مدينة شرم الشيخ ستكون مدينة جديدة بالكامل خلال العام 2022 الجاري، بعد الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري والطرق الداخلية، مؤكداً أن منطقة الرويسات ستكون منطقة حضارية تليق بمكانة شرم الشيخ العالمية.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إن مدينة شرم الشيخ نجحت بالفعل في استضافة حدثين عالميين خلال الشهور القليلة الماضية، الأول نهاية العام الماضي وهو مؤتمر مكافحة الفساد، والثاني منتدى شباب العالم، الذي عقد الشهر الماضي، مشيراً إلى أن المدينة تستعد لاستضافة حدث دولي آخر في شهر يونيو المقبل، بعد منافسة مع عدة دول.

مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ

وأكد اللواء خالد فودة أن شرم الشيخ سوف تستقبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماع السنوي السابع والأربعين، بمشاركة 4000 مدعو، يمثلون 57 دولة إسلامية، موضحاً أنه التقى اليوم الاثنين، لجنة من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية، برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية، بمدينة شرم الشيخ، لبحث الاستعدادات الخاصة بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022، وتنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، بعد الترحيب بأعضاء اللجنة، على جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر ونجاحه.

عودة سياحة المؤتمرات إلى شرم الشيخ

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن شرم الشيخ استعادت سياحة المؤتمرات الدولية، التي يشيد بتنظيمها ونظافتها وجمالها وسحرها جميع وفود العالم الذين حضروا تلك المؤتمرات، مشيراً إلى أن شرم الشيخ تمتلك من الإمكانيات والكوادر ذوي الخبرات المكتسبة عبر تاريخ طويل لمدينة شرم الشيخ في استضافة مؤتمرات دولية ضخمة.

في سياق متصل، قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية ومنسق عام المؤتمر، إنه تم اختيار جمهورية مصر العربية لتنظيم هذا المؤتمر ضمن 57 دولة هم الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أنه يشارك في المؤتمر ما يقرب من 4000 مدعو، يمثلون 57 دولة.