«ثقافة جنوب سيناء» تختتم فعاليات «الليلة الكبيرة» في شرم الشيخ

أكد أحمد فريج، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، ختام فعاليات «مشروع أهل مصر»، الذي تم تنظيمه تحت عنوان «الأسبوع الثقافي لأطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة»، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة لميس الشرنوبي، في الفترة بين 27 يناير و3 فبراير 2022، بقصر ثقافة شرم الشيخ.

وقال وكيل وزارة الثقافة في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، إنه تم تنظيم حفل ختام الأسبوع الثقافي بقصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الثقافة، موضحاً أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين.

مشروع أهل مصر

وأضاف «فريج» أن حفل الختام بدأ بتفقد نتاج الورش التي تم تنفيذها في مختلف المجالات الثقافية والفنية والأدبية، خلال فعاليات البرنامج، وتضمنت ورشة منسوجات تراثية بروح عصرية، تدريب نجوى عبد العزيز، وورشة حلي وإكسسوار، تدريب منى عبد الوهاب، وورشة الأركت، تدريب حسني إبراهيم، وورشة الخط العربي الحر، تدريب الفنان التشكيلي يحيى حسن، بالإضافة إلى ورشة الخزف، تدريب الفنانة التشكيلية نشوى الحناوي، وورشة الخيامية، تدريب كريم خلف، وورشة المصنوعات الجلدية، تدريب الفنان مصطفى إسماعيل، كما جرى تنفيذ ورشة فنون تشكيلية «اعرف نفسك»، تدريب الفنانة التشكيلية كريمة الديب، وورشة عمل كتب ومجلات عن التراث المادي واللا مادي، تدريب سهام إسماعيل.

حضر حفل الختام اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، نائباً عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي للمحافظة.

عرض مسرحي بقصر ثقافة شرم الشيخ

وقدّم المخرج عمرو حمزة عرضاً مسرحياً بعنوان «رادوبي الجميلة»، نتاج ورشة مسرح العرائس، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، أعقبه تقديم ورشة المسرح نتاجها بالعرض الفني «أحلامنا»، تأليف إبراهيم إسماعيل، بمشاركة أطفال الورشة، تخللهما فقرات إلقاء شعر، نتاج الورشة، تدريب الشاعر أحمد خليفة.

وقال السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء إن القيادة السياسية تسعى إلى نشر الثقافة بين أبناء المحافظات الحدودية، لإخراج جيل قادر على العمل والعطاء ومواجهة التحديات، وأبدى «الإسكندراني» سعادته بتنفيذ «مشروع أهل مصر» على أرض الفيروز بمحافظة جنوب سيناء، مقدماً الشكر للقائمين على تنفيذ تلك الفاعلية الهامة، لما تحققه من أهداف ثقافية.