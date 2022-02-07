معلومات عن كوثر زكي رائدة الهندسة الكهربائية بأمريكا بعد تكريمها من الهجرة

أهدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، درع التكريم، للدكتورة المهندسة كوثر زكي، رائدة الهندسة الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، تقديرًا لجهودها ونبوغها، وكل ما قدمته للمجتمع في مجالها العلمي والعملي الذي تفوقت فيه.

ووصفت وزيرة الهجرة «كوثر»، في بيان صدر عنها، بأنها قصة نجاح مؤثرة وملهمة لكل سيدة مصرية بالخارج، حيث استطاعت تحقيق إنجازات جعلتها موضع فخر وإلهام للمصريات جميعا.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، 10 معلومات عن كوثر زكي التي منحتها «الهجرة» درع التكريم في أمريكا، وفقًا لما صدر عن وزارة الهجرة في بيان لها.

12 معلومات عن كوثر زكي التى منحتها «الهجرة» درع التكريم بأمريكا

1- الدكتورة المهندسة الكبيرة كوثر عبد الحميد زكي، هي رائدة الهندسة الكهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية.

2- تعد قصة نجاح مؤثرة وملهمة لكل سيدة مصرية بالخارج.

3- استطاعت «زكي» تجاوز عدة تحديات وقامت بتربية نجلتيها منى وهدى على أكمل وجه وسط ظروف الغُربة.

4- وحققت كوثر زكى إنجازات جعلتها موضع فخر وإلهام للمصريات جميعا.

نشأتها وإصرارها لتحقيق حلمها

5- نشأت كوثر بالقاهرة في أسرة بسيطة لديها 7 أبناء وكان والدها لا يؤمن بتعليم الفتيات.

6- أصرت زكى على أن تسعى وراء تحقيق حلمها وتثبت لوالدها عكس ذلك.

7- التحقت بكلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية بجامعة عين شمس، وتخرجت فيها عام 1962.

8- تزوجت وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

9- كانت أول امرأة تحصل على درجة الدكتوراة في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا - بيركلي عام 1969.

10- تعد كوثر أول أستاذة هندسة في جامعة ميريلاند ابتداءً من عام 1970.

11- تخصصت في هندسة الميكروويف بما في ذلك تصميم موجهات الموجات الميكروية والرنانات والمرشحات.

12- حصلت على لقب أستاذة فخرية في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة ميريلاند - كوليدج بارك.