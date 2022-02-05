«الهجرة»: افتتاحية النسخة 6 من «مصر تستطيع» تناقش تغيرات ما بعد كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه جرى توجيه الدعوة لمديري الشركات العالمية في مجال الصناعة، لحضور جلسات وفعاليات النسخة السادسة من سلسلة «مصر تستطيع»، والتي سيجرى إطلاقها خلال الأيام المقبلة، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» وذلك للمرة الأولى.

وزيرة الهجرة: المؤتمر ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعات في مصر

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنَّ سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تعد حلقة وصل بين خبراء وعلماء المصريين بالخارج والداخل، وجلسات النقاش التي تدور ضمن فعاليات المؤتمر، تساعد على تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء.

وأوضحت مكرم، في بيان لها، أنَّ إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، يأتى فى إطار خطة الدولة، لتوطين الصناعات فى مصر، وستناقش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، استراتيجية الدولة المصرية في التمويل الصناعي، وتغيرات ما بعد جائحة كورونا.

نبيلة مكرم: توطين صناعة السيارات أحد محاور جلسات النسخة السادسة

أما عن جلسات ومحاور النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»، نوهت وزيرة الهجرة، إلى أنَّها ستضم عددًا من المحاور في مجال الصناعة، منها محور توطين صناعة السيارات وتوطين صناعات الدواء.

وأضافت مكرم، أنَّ الوزارة خلال هذه الفترة، تعقد عدد من الورش وجلسات الحوار والنقاش، مع جميع الوزارت المعنية، استعدادًا لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، قريبًا.

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى أنَّ الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم استراتيجية توطين الصناعة، لذا ستضم جلسات «مصر تستطيع بالصناعة»، عدد من علماء وخبراء مصر بالخارج، بجانب عدد من المتخصصين ورجال الصناعة داخل مصر، لتبادل الخبرات.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين الدارسين والعاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إطلاق عدد من المبادرات والخدمات، التي تفيدهم في الدول المضيفة، وذلك بهدف إشراكهم في المبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة المصرية، منها مبادرة «حياة كريمة»، كي يكونوا على تواصل دائم مع وطنهم الأم مصر.