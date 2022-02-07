الداخلية تقرر مد المرحلة الـ21 من مبادرة كلنا واحد لـ15 فبراير الجاري

قررت وزارة الداخلية، مد فترة المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد، التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة للمشاركة في توفير كافة مستلزمات الأسرة، إلى 15 فبراير الجاري.

إقبال المواطنين على مبادرة كلنا واحد

ويأتي ذلك نظرا لإقبال المواطنين على شراء المنتجات التي يتم توفيرها من خلال المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

تبني الداخلية للمبادرات المجتمعية

كما يأتي ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.