«الثقافة»: الأردن ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

أكد مصدر مسؤول في وزارة الثقافة، أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور هيثم الحاج علي، سيعلنان الاستعدادات النهائية للدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل، موضحا أنهما اتفقا على تحديد دولة ضيف الشرف في الدورة المقرر إقامتها يناير المقبل 2023.

الأردن هو ضيف شرف الدورة الجديدة

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن اللجنة العليا للمعرض استقرت على أن تكون المملكة الأردنية الهاشمية هي ضيف شرف الدورة الجديدة.

ختام دورة معرض الكتاب الحالية

وتستعد اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء اليوم، لختام الدورة الـ 53 من المعرض، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحل اليونان ضيف الشرف، وتحمل الدورة شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل» وشارك بها 1063 ناشرا من 51 دولة تمثل قارات العالم.