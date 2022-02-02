البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ20 مليار جنيه غدا

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الخميس، أذون خزانة آجال متعددة بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2021-2022.

أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 13 مليار جنيه

وأعلن البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عزمه طرح زوجين من أذون الخزانة تتوزع بين أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة تصل إلى 13 مليار جنيه، بينما تطرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 7 مليارات جنيه.

وأنابت وزارة المالية، البنك المركزي المصري، في عمليات إدارة طروحاتها وإصدارتها من أذون وسندات الخزانة بشكل أسبوعي طوال العام، وتستخدم حصيلة الإصدارات والطروحات المتتالية في سد عجز الموازنة العامة للدولة التي سجلت خلال العام المالي الحالي 2021-2022 نحو 435 مليار جنيه.

عجز الموازنة 435 مليار جنيه

وتدبر المالية، عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 435 مليار جنيه من خلال عدة مصادر محددة في مقدمتها المصادر المحلية من خلال طرح أذون خزانة ذات الآجال التي تقل عن العام، وتتنوع بين أذون خزانة أجل 91 و182 و273 و364 يوما في الوقت الذي تطرح فيه أيضا سندات خزانة أيضا ذات آجال 2 و3 و5 و7 و10 و15 عاما.

بينما المصادر الخارجية التي تدبر من خلالها «المالية» عجز الموازنة العامة للدولة تتنوع بين طرح السندات الدولية في الأسواق العالمية بالعملة الأجنبية سواء الدولار الأمريكي أو اليورو العملة الأوروبية الموحدة أو حتى السندات الخضراء علاوة على الصكوك التي وافق عليها مجلس النواب العام الماضي، بالإضافة إلى السندات والأذون بالعملة المحلية والسندات الدولية والخضراء، وتلجأ الحكومة المصرية إلى سد العجز في الموازنة بالاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين.