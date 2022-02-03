أحمد العوضي يرد على لاعب كاميروني هاجم محمد صلاح: «محدش يعرفك»

علق الفنان أحمد العوضي على تصريحات اللاعب الكاميروني فينيست أبو بكر، الذي هاجم اللاعب المصري محمد صلاح، قائلا: «محدش يعرفك»، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

العوضي يدعم محمد صلاح بعد انتقاده من لاعب كاميروني

ورد الفنان أحمد العوضي، على انتقاد اللاعب الكاميروني فينيست أبو بكر لمحمد صلاح، معلقا: «لا وانت صلاة النبي عليك بطل العالم، ياعم ما حدش يعرفك».

وكان فينيست أبو بكر قال في تصريحات له بـ«راديو فرنسا»: «أتمنى الفوز والتوفيق لمنتخب الكاميرون.. صلاح لا يثير إعجابي وغير منبهر به، وبأدائه في مصر أو بمنتخب مصر.. فهو لا يقدم شيئا سوى الأهداف».

وتقام الآن مباراة منتخبي مصر والكاميرون في نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية، والمقامة في دولة الكاميرون، على أن يتأهل الفائز من الفريقين إلى المبقاراة النهائية يوم الأحد المقبل.

رانيا يوسف: good luck يا صلاح

كما وجهت الفنانة رانيا يوسف أيضا رسالة دعم لـ محمد صلاح، خلال استطلاع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة «mbc مصر»، اليوم الخميس،و توقعات عدد من النجوم لنتيجة مباراة منتخب مصر والكاميرون المقامة الآن، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

من جانبها، وجهت رانيا يوسف رسالة لـ اللاعب المصري العالمي ونجم منتخب مصر، محمد صلاح قائلة: «good luck يا صلاح.. وربنا معاك ومع المنتخب ومع مصر، إحنا هنكسب إن شاء الله 2 -1، خلي أحلامنا ميديام مش لارج، ومتفائلين بس بشكل معقول».

وتفاعل عدد كبير من نجوم مصر مع مباريات مصر بكأس الأمم الأفريقية، متمنين انتهاء مباراة مصر والكامميرون بفوز المنتخب المصري والتأهل للنهائي والحصول على البطولة الثامنة، إذ حصلت مصر على لقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات، وكانت آخرها عام 2010.