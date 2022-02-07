جامعة طنطا: تنظيم قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بزفتى وعلاج 1651 مواطنا

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية العايشة بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

خدمة القرى الأكثر احتياجًا

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتي استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية في ظل جائحة كورونا وخدمة القرى الأكثر احتياجًا وذلك استكمالاً لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تحويل 82 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 1651 مواطنًا بالمجان من أهالي القرية، كما تم تحويل 82 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والباطنة والقلب والمخ والأعصاب والأطفال والنساء والجراحة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة الشاملة ضمت كذلك قافلة زراعية وقافلة بيطرية وقافلة توعوية بمشاركة الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، والدكتور شريف جبر وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور حاتم كمال وكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية.

أشاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإقبال الكبير الذي شهدته القافلة من أبناء قرية العايشة، موضحًا أن القافلة ضمت 14 تخصصا لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى في تخصصات «الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال».

وأضاف «الشبيني»، أن القافلة ضمت كذلك عيادات متنقلة للأسنان ‏مزودة بأحدث التقنيات الطبية في مجال طب الأسنان بجودة عالية وفقًا ‏لأحدث المواصفات العالمية.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.