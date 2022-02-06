إدراج قرى مركز دراو في أسوان ضمن مبادرة «حياة كريمة»

في بشرى سارة أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إدراج قرى مركز دراو ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " بعد موافقة القيادة السياسية ودعم الحكومة لتشهد جميع قرى مراكز المحافظة الخمس مشروعات خدمية وتنموية ضخمة تحت مظلة المبادرة الرئاسية ، مقدماً شكره بإسم مواطنى أسوان للرئيس السيسى على الإستجابة الكريمة لمطالب أهالى مركز دراو بإدراجهم ضمن المرحلة الحالية بعد إدارج قرى مركز أسوان أثناء زيارته للمحافظة ، وهو ما أثلج قلوب المواطنين وفرحتهم بهذه القرارات التاريخية ، وخاصة أنها ستساهم بشكل مباشر في تحقيق طموحاتهم وتحسين مستوى معيشتهم بالشكل المطلوب ، جاء ذلك أثناء ترأس اللواء أشرف عطية الإجتماع التنسيقى لمتابعة الجهود المبذولة بقرى حياة كريمة وإستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى وتم تنفيذها بالقرى المختلفة ، وذلك بحضور نائبه أحمد شعبان ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، ومسئولى الجهات التنفيذية بقطاعات العمل العام المختلفة ، بجانب رؤساء المراكز والمدن ، مشدداً على سرعة التسليم الفوري لأي مشروعات يتم الإنتهاء منها لدخولها الخدمة بهدف تحقيق العوائد الإيجابية منها على المواطنين داخل القرى ولإشعارهم بحجم الأعمال التي تم تنفيذها ولكى يجنوا بذلك ثمارها على أكمل وجه ، وهو الذى يتواكب مع تحقيق أعلى نسب من الإنجاز من خلال العمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات وإعلاء شعار الإصرار على النجاح والقضاء على كافة الإجراءات الروتينية ، وكلف أشرف عطية المسئولين بوحدة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات المعنية أثناء قيامهم بسلسلة الجولات الميدانية للمتابعة اليومية اللحظية لمعدلات التنفيذ بكافة المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية من أجل سرعة القضاء على كافة المعوقات التي تقف أمام مواصلة سير العمل ، وتلافى أي ملاحظات أولاً بأول ، مع إعداد تقرير وبيان تفصيلى بالموقف التنفيذي وعرضه على المحافظ بحيث يتضمن معدلات الإنجاز لأى مشروع والمشاكل أو المعوقات التي تواجه للتواصل الفوري مع المستوى الأعلى بالوزارات والجهات المختصة لسرعة تنفيذها بالشكل المطلوب لتصبح أسوان بذلك من المحافظات الرائدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية داخل كافة قرى حياة كريمة ، موجهاً إلى البدء في عقد جلسات الإستماع مع الأهالى داخل قرى مركز دراو التي سيتم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة مثلما تم تنفيذه في القرى الأخرى بباقى المراكز حتى يتسنى الوقوف على أهم وأبرز المطالب والإحتياجات لسرعة تنفيذها طبقاً للأولويات ، مع قيام الجهات المعنية بقطاعات العمل المختلفة بتجهيز المقياسيات والتصميمات عن المواقع التى سيتم تنفيذ المشروعات بها ، وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بقيام الجهات المعنية بإخطار المقاولين عن تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية بضرورة إعداد ملفات بالوحدات المحلية عن كل مبنى أو منشأة خدمية تم الإنتهاء منها لإنهاء التراخيص الخاصة بها ، على أن يتم إعداد محاضر لهم بدءاً من منتصف الشهر الحالي في حالة مخالفة ذلك ، مطالباً بضرورة وضع بانرات ولوحات تعريفية بمواقع العمل عن كافة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل القرى لتعريف المواطنين بحجم هذه الأعمال ، وخاصة لقرى مركز أسوان وما سيتحقق لهم من مشروعات تنموية وخدمية تساهم في تحسين مستوى المعيشة لهم ، وتحويل قراهم إلى الأفضل في الفترة القادمة ، وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها حتى الآن داخل 35 قرية رئيسية و 109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وعزبة بإجمالى مشروعات 859 مشروع وبتكلفة 14 مليار و 423 مليون جنيه .