رئيس جامعة طنطا: تدشين استراتيجية متكاملة لتنمية مهارات القيادة

ألقى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، مساء الأحد، محاضرة بعنوان: «مهارات القيادة والاستراتيجية الإدارية نحو جامعة ذكية مستدامة»، ضمن فعاليات الدورة الثانية من دورات البرنامج التدريبي الموحد «إعداد القادة الأكاديميين»، بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة.

مقومات نجاح القائد

وأكد رئيس الجامعة خلال المحاضرة، أن مقومات النجاح للقائد تشمل إرادة التغيير، والبدء من حيث انتهى الآخرون، وترجمة الأهداف إلى خطة تنفيذية، وفريق العمل ونظرية الـ5%، بإلاضافة إلى الاستدامة، موضحا تدشين استراتيجية متكاملة لتنمية مهارات القيادة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن موضوعات الدورة تدور حول موضوعات إدارة الأزمات، والمخاطر والتخطيط الاستراتيجي، والأداء المؤسسي في قطاعات الدراسات العليا والبحوث، وشؤون الطلاب، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والجوانب المالية والقانونية في الإدارة الأكاديمية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعليم عن بعد، وإكسابهم الاتجاه الإيجابي ‏نحو مهارات القيادة والإدارة اللازمة ‏لقيادة المؤسسات الأكاديمية المختلفة، ‏لافتًا إلى أن الدورة تستهدف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث المرشحين للمراكز القيادية.

43 متدربا يشاركون في الدورة

وأشارت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا، أن الدورة يشارك فيها 43 متدربا من المرشحين للمناصب الإدارية المختلفة بجامعة طنطا، بإجمالي 15 ساعة تدريبية خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير الجاري.

وأضافت «علم الدين»، أن قائمة المحاضرين تضم نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا، وهم: «الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة، والدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة، والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتور سمير رياض هلال، والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم باعمال عميد كلية الحقوق، والدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا.