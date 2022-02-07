موعد رمضان 2022 في مصر.. 53 يوما تفصلنا عن شهر الصيام

مع حلول شهر رجب المحرم 1443 تكثر التساؤلات عن موعد رمضان 2022 في مصر، ويتبقى نحو 53 يوما على شهر الصيام؛ فاليوم 6 رجب، ويتبقى 24 يوما على نهايته إذا كان الشهر كاملا، بالإضافة إلى شهر شعبان الذي يكون إما 29 يوما أو 30 يوما بحسب الرؤية الشرعية.

ويكشف التقرير التالي، عن اليوم الأول من الشهر الفضيل، بحسب الحسابات الفلكية، إذ إن الكلمة النهائية والرسمية تكون للرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية 29 شعبان 1443:

موعد رمضان 2022 في مصر

وبخصوص موعد رمضان 2022 في مصر وفقا للحسابات الفلكية، أعلن الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022، يكون 1 أبريل المقبل، مؤكدا أن أول أيام شهر رمضان الكريم 2 أبريل المقبل.

وأوضح القاضي، في تصريح سابق لـ«الوطن» أن موعد رمضان 2022 في مصر يتم تحديده من خلال الحسابات الفلكية التي يُعدها المعهد عن طريق كل من الدراسات والأبحاث العلمية، وأن المعهد يستطلع أهلة الشهور الهجرية في عدد من الأماكن الموجودة على حدود المحافظات، مثل محطات الرؤية في القطامية، أو أعلى جبال سانت كاترين أو في محافظة الوادي الجديد أو على الحدود.

الرؤية الشرعية لدار الإفتاء المصرية

ويظل موعد رمضان 2022 في مصر، المقرر له وفقا لحسابات البحوث الفلكية، 2 أبريل المقبل، مبدئيا؛ لا سيما أن الموعد النهائي تحدده دور الإفتاء في مختلف البلدان العربية والإسلامية بناء على نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان، وفي حالة ثبوته شرعيا فإن رمضان المقبل يأتي مبكرًا بـ11 يوما عن رمضان الماضي الذي حل 13 أبريل 2021.

ويأتي بالإضافة إلى موعد رمضان 2022 في مصر فلكيًا، استطلاع هلال شهر رمضان من خلال دار الإفتاء بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، 29 شعبان من كل عام.