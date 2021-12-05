120 يوما على موعد شهر الصيام 2022.. اللهم بلغنا رمضان «فيديو»

يتجدد الحديث عن موعد بدء شهر رمضان 2022، كلما يهل هلال شهر عربي، فبعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس أنه تم استطلاع هلال شهر جمادي الأولى، وأن أول أيامه اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 الجاري، فإنه بذلك يتبقى 4 أشهر على حلول شهر الصيام، وهي «جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان» أي نحو 120 يوما.

موعد شهر رمضان 2022

وبالإضافة إلى تحديد الأيام المتبقية على موعد شهر رمضان 2022 بنحو 120 يوما، فيتبقى تحديد اليوم التقريبي لبدء الشهر الكريم لاسيما، وأن هناك حسابات فلكية اعتمدت بدء شهر الصيام في شهر أبريل 2022 المقبل وبفارق نحو 11 يوما عن شهر رمضان 2021 الماضي.

وأوضحت هذه الحسابات الفلكية، أن السبت 2 أبريل 2022 هو موعد بدء شهر رمضان المقبل حتى يوم 2 مايو 2022، ولا يزال هذا الموعد بشكل مبدأي خاصة وأنه يظل هناك 3 أشهر ستقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع أهلتها وقد تتوافق مع الحسابات الفلكية أو لا تتوافق بالإضافة إلى استطلاع هلال شهر رمضان ذاته، وبالتالي فإن الموعد النهائي تحدده دور الإفتاء في مختلف البلدان العربية والإسلامية بناء على نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان، وفي حالة ثبوته شرعيا فإن رمضان المقبل سيأتي مبكرًا بـ11 يوما عن الماضي الذي حل يوم 13 أبريل 2021.

استطلاع هلال رمضان 2022

وتتحقق الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية في يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان من كل عام، ثم تعلن دار الإفتاء المصرية موعد بدء شهر رمضان 2022، وقد أعلنت الدار في 11 أبريل الماضي أن بداية شهر رمضان هو 13 أبريل لعدم ثبوت رؤية الهلال.

دار الإفتاء

وبعيدا عن موعد رمضان 2022 فقد أعلن الدكتور شوقي علام رؤية هلال شهر رمضان 2021 الماضي لعامِ ألفٍ وأربعِمِائةٍ واثنين وأربعينَ مِن الهجرة، موضحا أن ذلك جاء «بعد غروب شمسِ يومِ الأحدِ التاسعِ والعشرين من شهرِ شعبانَ، الموافقِ الحاديَ عشرَ مِن شهرِ إبريلَ لعامِ ألفينِ وواحدٍ وعشرين من الميلاد، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية» بحسب بيان عن الدار.