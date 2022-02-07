البورصة تختتم تعاملات اليوم على تراجع جماعي

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تراجع جماعي، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعا بنسبة 1.21%، عند مستوى 11548.61 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.84%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2155.93 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3184.78 نقطة متراجعا بنسبة 0.87%.

«إيجي إكس 50» يغلق على تراجع 0.79%

وهبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.79%، ليغلق الجلسة عند 2035.98 نقطة، وبلغت قيم التداولات 947.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 326.5 مليون سهم، وتنفيذ 33323 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 186 سهما، إذ ارتفع 21 سهما، مقابل انخفاض 104 أسهم، واستقر 61 سهما دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يستهدف دعم 11500 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مبيعات المؤسسات المصرية دفعت جميع مؤشرات البورصة اليوم إلى الهبوط.

وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مدفوعا باتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع بالأسهم القيادية؛ الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر، بينما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي.

وأضاف عيد، في حديثه لـ«الوطن»، أن المؤشر يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11500 نقطة، متوقعا في حالة ظهور عمليات شراء وضخ السيولة النقدية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي ومعاودة الصعود مرة أخرى، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 نقطة.

«إيجي إكس 70» يفشل في الحفاظ على الدعم الرئيسي 2160 نقطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، أشار إلى أنه فشل في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي، وهو 2160 نقطة، وأغلق متراجعا بضغط من الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع؛ الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السبعيني، متوقعا بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي، وهو 2100 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر، من الممكن أن يختبر مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

واتجهت تعاملات المصريين والعرب خلال جلسة اليوم؛ للشراء بصافي 87.8 مليون جنيه للمصريين، و16.9 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 4.9 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 748.464 مليار جنيه، بخسائر 3.6 مليار جنيه.