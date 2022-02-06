البورصة تربح 2.5 مليار جنيه بأولى جلسات الأسبوع

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاعات جماعية، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعاً بنسبة 0.44%، عند مستوى 11689.55 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.51%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2174.18 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3212.61 نقطة مرتفع بنسبة 0.61%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 0.52%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.52%، ليغلق الجلسة عند 2052.17 نقطة، وبلغت قيم التداولات 625 مليون جنيه، من خلال التداول على 296.7 مليون سهم، وتنفيذ 29.399 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهما، إذ ارتفع 70 سهما، مقابل انخفاض 44 سهما، واستقر 76 سهما دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يستهدف مقاومة 11700 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، جاء مدعوما بالأداء الإيجابي ونشاط الأسهم القيادية مع اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر، واستقرار أحجام وقيم التداول الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي، مستهدفا بهذا الاداء الإيجابي اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11700 نقطة، واختراق والاستقرار أعلاه، يدفع به لاستهداف مستوى المقاومة الثاني وهو 11850 نقطة.

وأضاف عيد، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 11600 نقطة.

«إيجي إكس 70» يحافظ على الدعم الرئيسي 2160 نقطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، قال عيد، إنه نجح أيضاً في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم؛ بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، محافظا على مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة.

وتوقع أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي يستهدف مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة، مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء، أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، في البورصة المصرية، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 11.5 مليون جنيه للمصريين، و4.9 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 4.9 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 752.064 مليار جنيه، بمكاسب 2.1 مليار جنيه.