خبير: قطاع الأسمدة والبتروكيماويات الحصان الرابح في البورصة خلال 2022

شهدت البورصة المصرية، نشاطًا في التداولات منذ بداية العام الجاري 2022، وسط ترقب لطرح شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والمتوقع أن يتم استئنافه في مارس المقبل بعدد من الشركات، وهو ما يدفع المستثمرون إلى التركيز على البورصة واستثمار مدخراتهم في الأسهم، الأمر الذي يبحثون فيه عن أبرز القطاعات أداءً خلال الفترة المقبلة.

معدلات التضخم المحرك الرئيسي للقطاعات داخل البورصة

وقال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن المحرك الرئيسي للقطاعات داخل البورصة المصرية خلال عام 2022، معدلات التضخم، ولا سيما قد يكون هناك قطاعات قد تتأثر إيجابا من ارتفاع معدلات التضخم وقطاعات قد تتأثر سلبا.

وأضاف «عطا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من أهم القطاعات في البورصة التي قد تتأثر إيجابا من ارتفاع معدلات التضخم خلال هذا العام، هو قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، وبالنظر إلى هذا القطاع سنجد أن السوق المصري يوجد به شركات قوية ماليًا، وتحقق نموا كبيرا في نتائج الأعمال، وخصوصًا بعد تحرير أسعار بعض السلع مثل الأسمدة ووصول الطن إلى 4500 جنيه.

وتابع مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية: «بالنظر إلى الشركات داخل هذا القطاع، نجد أن شركة أبوقير للأسمدة التي تتداول حول مستويات سعرية 21 جنيهًا، حققت نموًا بلغ 115٪ في صافي الربح خلال النصف الأول من العام 2021، وبلغ صافي الربح نحو 3.2 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2021 مقارنة بـ1.49 مليار جنيه خلال 2020، لافتًا إلى نصيب السهم بلغ من الأرباح المرحلة 4.09 جنيه.

أبو قير للأسمدة تحقق معدلات نمو جيدة

ورأى، أن معدلات النمو في الأرباح بالنسبة لشركة أبو قير للأسمدة جيدة جدًا، موضحًا أن السهم بالنسبة لشركة المالية والصناعية المصرية، يتداول عند مستويات سعرية 13.5 جنيه، مؤكدًا أن الشركة حققت نموًا في صافي الأرباح خلال عام 2021، بلغ 203٪ بنحو 218 مليون جنيه، مقارنة بـ72 مليون جنيه عام 2020، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح المرحلة 5.13 جنيه.

وأشار «عطا»، إلى أنه بالنظر إلى قطاع البتروكيماويات، فإن شركة مصر لصناعة الكيماويات حققت نموًا في صافي الأرباح بلغ 17٪ بنحو 96.48 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2021 مقارنة بـ82.26 مليون جنيه في عام 2020، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح المرحلة نحو 2.74 جنيه.