إصابة 4 سيدات في تصادم نقل وملاكي على الطريق الدولي بكفر الشيخ

استقبل مستشفى البرلس المركزي بمحافظة كفر الشيخ، 4 سيدات مصابات في حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي على الطريق الدولي، اليوم الاثنين، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابات داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مدير أمن كفر الشيخ بحادث تصادم على الطريق الدولي

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بإصابة 4 سيدات، بجروح وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي على الطريق الدولي، أمام كوبري النفق، بمدينة برج البرلس.

أسماء المصابات في حادث تصادم الطريق الدولي

بالانتقال والمعاينة، تبين إصابة كل من «جنات ح. أ.»، 38 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، و«زينب أ. م.»، 54 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«هناء ك. أ.»، 53 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، و«رئيسة ع. م.»، 54 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

واعلنت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ أن السيدات الأربعة وصلن إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس، بإصابات مختلفة نتيجة الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهن، وخرجن عقب تحسن حالتهن.

مصرع أستاذة جامعية وسائق «كارو» في تصادم

وشهدت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق اليوم، حادثاً أليماً على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم»، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بعربة «كارو»، مما أسفر عن مصرع أستاذة جامعية، كانت تقود سيارتها، وسائق العربة «الكارو» أيضاً، أثناء محاولة الأطباء إنقاذه، وجرى إيداع الجثتين مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وأصدرت جهات التحقيق قراراً بتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بمقابر أسرتيهما، عقب تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.