«مدبولي»: الرئيس يشدد على متابعة توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، الإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية المتابعة الدورية لمدى توافر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق، والاطمئنان على تواجد أرصدة منها تكفي لفترات أطول، وذلك بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك السلع.

توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق

وخلال اللقاء، عرض الدكتور علي المصيلحي، جهود الوزارة المبذولة في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا ما يتم تنفيذه من خطوات واستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات مستمرة مع المختصين في هذا المجال، ومنهم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، والموردين والمنتجين والمصنعين، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات شهدت تأكيد المختصين على توافر السلع وكذا خامات الإنتاج اللازمة للسلع المختلفة، وخاصة التي يحتاج إليها المواطنون في شهر رمضان المبارك.

استقبال 4 ملايين قمح بالصوامع هذا العام

من ناحية أخرى، تناول وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة فيما يتعلق بموسم توريد القمح لهذا العام، مشيرا إلى أنه من المستهدف استقبال 4 ملايين طن قمح هذا العام، وذلك ‏بمختلف الصوامع والشون المطورة والهناجر التابعة لشركات الصوامع ‏والمطاحن، منوها بما تم اتخاذه من إجراءات لتسهيل عمليات التوريد ‏على المزارعين؛ منها زيادة نقاط استقبال الأقماح بالمحافظات والأماكن الأكثر زراعة له.

وتطرق الوزير خلال اللقاء، إلى آخر المستجدات الخاصة بتنقية كشوف المستفيدين من الدعم، سواء السلع التموينية، أو الخبز، مؤكدا سعي كافة أجهزة الدولة المعنية لوصول الدعم لمستحقيه.